Uno scudetto e 4 coppe con l’Inter, ha appeso gli scarpini al chiodo a 36 anni: vita stravolta dopo l’addio

L’ex giocatore nerazzurro ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato all’età di 36 anni dopo una lunga carriera

Il campionato di Serie A è iniziato da appena tre turni, ma già non sono mancate le prime sorprese ed i primi verdetti. All’esordio, c’è stato il clamoroso tonfo a San Siro del Milan che è stato sconfitto dalla neopromossa Cremonese per 2-1 con i gol di Baschirotto, Pavlovic e Bonazzoli. Poi, i rossoneri, si sono ripresi con due vittorie in due partite.

Ma peggio ha fatto l’Inter che, alla seconda giornata, ha perso sempre in casa e sempre per 2-1 contro l’Udinese, per poi replicare la sconfitta in rimonta la settimana dopo contro la Juventus per 4-3. I nerazzurri, già ad inizio campionato, sono praticamente fuori dall’obiettivi principale che è la vittoria dello scudetto.

In cima alla classifica, invece, troviamo il grande favorito Napoli, che è riuscito ad essere a punteggio pieno, insieme alla Juventus che sta dimostrando di voler ritornare in alto in classifica.

Intanto, all’età di 36 anni, il giocatore ha deciso di dire basta con il calcio giocato. Una lunga carriera con anche uno scudetto e quattro coppe nazionali in maglia nerazzurra.

Il giocatore dice basta: addio al calcio giocato per l’ex nerazzurro

Alla fine è arrivato l’addio al calcio per Danilo D’Ambrosio. Il difensore, dopo una lunga carriera in cui ha vinto anche uno scudetto e quattro coppe nazionali con la maglia dell’Inter, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo l’esperienza al Monza.

Lo stesso D’Ambrosio ha parlato a Il Mattino dei motivi che lo hanno spinto a questa scelta: “Non è mai facile dire basta, ma arriva quel momento in cui capisci che non hai più gli stimoli di una volta. L’ultimo anno a Monza mi ha un po’ scottato, retrocedere non è un problema, ma come è successo a noi mi ha un po’ deluso perchè sono un professionista che da sempre il massimo. Per quanto possa amare il calcio non avevo più quelle energie mentali per fare lo switch e ripartire”.

D’Ambrosio, la lunga gavetta che lo ha portato all’Inter

La carriera di Danilo D’Ambrosio è stata molto lunga, ma alla fine lo ha portato a giocare in grandi palcoscenici. Il difensore è riuscito a fare passi avanti in ogni anno della sua carriera, partendo dal basso e riuscendo a giocare in maglia nerazzurra.

Da lì anche le vittorie che hanno dato lustro a quanto fatto sul campo dopo anni in cui c’è stata tanta sofferenza.