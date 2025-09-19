Bufera in Serie A, doppia sospensione ufficiale | L’AIA non perdona

Arriva la decisione presa dall’AIA dopo gli errori della scorsa giornata: c’è la sospensione per i due direttori di gara

Il campionato di Serie A è iniziato da appena tre giornate, ma non sono mancate già le sorprese e i primi verdetti. Nella prima giornata, infatti, c’è stato il tonfo clamoroso del Milan a San Siro contro la neopromossa Cremonese per 2-1 con i gol di Baschirotto, Pavlovic e Bonazzoli. Poi, i rossoneri, si sono ripresi con due vittorie su due.

Alla seconda giornata, invece, è stata la volta dell’Inter che ha perso inaspettatamente contro l’Udinese per 2-1 facendosi rimontare e replicando la settimana successiva, sempre in rimonta, contro la Juventus. La squadra nerazzurra sembra essere completamente fuori dai giochi per quanto riguarda la lotta per lo scudetto.

In cima alla classifica, invece, troviamo il grande favorito Napoli a punteggio pieno, insieme alla Juventus che sta dimostrando di voler rimanere molto in alto in classifica.

Intanto, arriva la bufera in Serie A. Dopo gli errori commessi nell’ultima giornata e ammessi dalla stessa AIA, arriva la sospensione per i due direttori di gara.

AIA, arriva la decisione dopo l’errore: arbitro e VAR sospesi

La scorsa giornata non ha mancato di avere degli episodi da rivedere alla moviola. Soprattutto in Milan-Bologna, c’è stato un calcio di rigore non dato ai rossoneri per un fallo di Lucumì su Nkunku.

L’AIA ha ammesso l’errore e ha deciso di sospendere il direttore di gara della partita in questione, Mercenaro, così come il VAR, Fabbri, reo di aver mostrato all’arbitro il contatto tra Freuler e Nkunku e non quello realmente da punire. Tra le altre cose, proprio da quel mancato calcio di rigore, è scaturita la reazione di Massimiliano Allegri che, poi, è stato espulso.

Milan, adesso continuità di risultati

Dopo la clamorosa sconfitta casalinga all’esordio in campionato, il Milan è riuscito a fare due vittorie su due battendo il Lecce prima, ma soprattutto il Bologna che è sempre una squadra molto ostica.

Adesso i rossoneri vogliono andare a caccia della continuità per ritornare a giocare la Champions League e crescere ancora di più nei prossimi anni.