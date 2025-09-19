Cassano demolisce Marotta: “Incompetente”, Barella e Bastoni bocciati | La sentenza su Chivu

Antonio Cassano si scaglia contro Beppe Marotta e boccia Bastoni e Barella. C’è anche il giudizio su Chivu

La stagione dell’Inter non è iniziata nel migliore dei modi. La squadra nerazzurra aveva illuso tutti di essere guarita nel suo esordio contro il Torino, battendo la squadra granata per 5-0. Ma già dalla giornata successiva sono iniziati i grandi problemi evidenziati dalle sconfitte contro l’Udinese e contro la Juventus.

In entrambi i casi, la squadra di Chivu, è stata rimontata dimostrando di non aver superato la passata stagione e di avere molti elementi senza più stimoli e non più capaci di dare un contributo importante. Servirà davvero una sterzata molto importante per fare in modo di riuscire a recuperare terreno.

L’impressione, però, è che per la vittoria dello scudetto, le possibilità siano molto più che esigue. Inoltre, servirà intervenire sul mercato anche a gennaio con elementi giovani, ma già forti.

Intanto, l’ex nerazzurro Antonio Cassano ha parlato dell’Inter e ha demolito sia Marotta che Bastoni e Barella. Inoltre, l’ex attaccante ha dato il suo giudizio su Chivu.

Inter, Cassano al vetriolo: “Marotta incompetente”

Che da tempo non corresse buon sangue tra Beppe Marotta e Antonio Cassano, lo si sapeva. Il rapporto tra i due non è mai stato splendido. Ma l’ex nerazzurro non ci sta e decide di mandare delle frecciate al presidente interista a E Viva El Futbol.

Ecco le sue parole: “Marotta è l’anticalcio, l’antidirigente. E’ un incompetente allo stato puro. Quando parla con i giocatori ha credibilità zero, la gente lo prende per il culo”.

Cassano, stilettate anche a Barella e Bastoni

Antonio Cassano poi ne ha anche per Barella e Bastoni: “Barella sono due anni che non ne prende una, guadagna 7 milioni, fallo sedere in panchina. Bastoni è un mio pupillo, ma ne sta combinando troppe. Un difensore per prima cosa deve saper marcare, lui non è un top”.

Infine, opinione anche per Chivu: “Diventerà un allenatore fantastico per come pensa il calcio. E’ destinato ad essere un top”. Insomma, Fantantonio mai banale nelle sue parole, soprattutto quando si parla della squadra nerazzurra e di alcuni suoi componenti.