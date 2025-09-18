SCANDALO Champions League, la competizione è truccata | Svelata la finalissima

Arriva un”indiscrezione clamorosa per quanto riguarda la prossima finale di Champions League

La Champions League sta per iniziare anche per questa stagione. L’anno scorso, il torneo, si è concluso con la grandissima vittoria ottenuta dal Paris Saint-Germain che ha passeggiato sulle macerie dell’Inter per 5-0. Questo risultato è stato lo scarto più grande nella storia dell’intera competizione europea in una finale.

Adesso, la squadra francese, dovrà difendere il trofeo, ma ci sono sicuramente delle concorrenti davvero molto valide. Dal Liverpool al Manchester City, fino al Barcellona, Bayern Monaco e Real Madrid, non mancano le avversarie che potrebbero puntare a vincere la competizione e che sicuramente ci daranno un grande spettacolo.

Le italiane sperano in un grande miracolo come accaduto nelle stagioni precedenti sia all’Inter che alla Juventus che, contro ogni pronostico, sono riuscite a raggiungere la finalissima.

Intanto, arriva una notizia molto importante. Infatti, sembra essere già scritto chi saranno le due squadre che andranno in finale di Champions League in questa stagione.

Champions League, destino scritto: ecco chi saranno le due finaliste

Si è provato a fare una simulazione con l’algoritmo per provare a scoprire quali saranno le due squadre finaliste della Champions League. La favorita è il Liverpool di Arne Slot dopo un mercato faraonico, seguita subito dopo dall’Arsenal.

Subito dopo occhio anche i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain che potrebbero ritornare ancora a giocarsi il trofeo. E’ testa a testa con Barcellona e Manchester City. Queste le grandi favorite per l’intelligenza artificiale, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport.

Champions League, big più preparate

La Champions League, dalla passata stagione, ha un format differente che, soprattutto nella prima fase, aveva messo a rischio la partecipazione alla fase finale di tante big che hanno rischiato seriamente di essere eliminate.

In questa stagione, l’impressione è che le grandi d’Europa siano parecchio più preparate e non si lasceranno sfuggire la possibilità di finire tra le prime otto della competizione. Per le italiane sarà sicuramente difficile, con l’Inter che vuole confermarsi, la Juventus che vuole stupire, l’Atalanta che non ha intenzione di mollare e il Napoli che vuole far vedere chi comanda in Italia.