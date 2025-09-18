“Tifosi antisportivi”: nuovo terremoto nel tennis, Coppa Davis nel caos | Anche l’arbitro nel mirino

Arriva la bufera che riguarda la Coppa Davis: il tennista non ci sta e si scaglia contro tifosi ed arbitro

Gli ultimi tornei di tennis si sono conclusi con un quasi plebiscito di vittorie di Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse spagnolo, infatti, è riuscito a raggiungere per cinque volte la finale e solamente in caso è stato sconfitto, a Wimbledon, dal rivale Jannik Sinner che è riuscito a portare a casa il trofeo dopo una lunga battaglia.

Per il resto è stato davvero un grande anno per lui. Vittoria agli Internazionali di Roma, poi al Roland Garros. Successivamente anche a Cincinnati ed infine allo US Open e sempre contro Sinner. Questi risultati fantastici, oltre a permettergli di portare in bacheca il trofeo, gli hanno permesso di raggiungere il primato nella classifica ATP.

Una lunga rincorsa che ha dato i suoi frutti, dopo che, per 65 settimane, al primo posto c’era stato proprio quel Sinner con cui avrà ancora tantissime battaglie sul campo.

Intanto, arriva una denuncia importante che da uno scossone al mondo del tennis. Il tennista accusa di antisportività i tifosi e si scaglia anche contro l’arbitro.

Coppa Davis nella bufera, il tennista non ci sta: “Tifosi antisportivi”

Holger Rune non ci sta e decide di scagliarsi contro il pubblico e l’arbitro della Coppa Davis. Il tennista non ha ben visto il comportamento dei presenti e non ha apprezzato la direzione di gara nel match contro Martinez.

Ecco le sue parole sul caso: “Il giudice di sedia non meritava la mia stretta di mano perchè ha fatto un pessimo lavoro, ha commesso molti errori e preso decisioni strane. I tifosi spagnoli sono molto diversi da quelli danesi. Credo esista una differenza nel tipo di educazione e credo siano molto antisportivi”.

Sinner, adesso sei mesi per ritornare in cima alla classifica

Jannik Sinner non sta vivendo il suo miglior periodo. Dopo il ritorno dalla squalifica, il primato in classifica è stato perso e adesso bisognerà lavorare molto duramente per provare a riottenerlo.

Il tennista avrà a disposizione sei mesi durante il quale poter vincere i tornei e riavere quella fiducia che lo ha contraddistinto.