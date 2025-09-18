Campionato nel caos, l’attaccante condannato per omicidio torna a giocare: lo hanno scarcerato in anticipo

Grandissima polemica dopo la scarcerazione del giocatore: era stato condannato per omicidio stradale

Il campionato di Serie A è cominciato da appena tre giornate, ma ci sono stati già le prime sorprese ed i primi verdetti. Nella prima giornata, la sorpresa è stata il tonfo clamoroso del Milan in casa contro la neopromossa Cremonese con i gol di Baschirotto, Pavlovic e Bonazzoli. I rossoneri, dopo, sono riusciti a rifarsi con sei punti in due partite.

Peggio ha fatto l’Inter che dopo l’esordio vittorioso per 5-0 contro il Torino, ha perso prima in casa contro l’Udinese per 2-1 e poi contro la Juventus 4-3 in una partita rocambolesca e che i nerazzurri vincevano a dieci minuti dalla fine. La squadra di Chivu è completamente fragile e dice già addio al campionato.

In cima alla classifica, intanto, troviamo la Juventus, ma soprattutto il grande favorito per la vittoria finale, ovvero il Napoli di Antonio Conte che sembra avere una spanna sopra le altre squadre.

Intanto, arriva una notizia incredibile dal mondo del calcio. Il giocatore è uscito in anticipo dal carcere dopo la condanna per omicidio stradale ed è pronto a ritornare in campo.

Inghilterra, il giocatore torna in campo dopo la scarcerazione

In Inghilterra è arriva la notizia che sta facendo discutere parecchio l’intero mondo del calcio, ma non solo. Infatti, l’attaccante del Mansfield Town, Lucas Akins, potrebbe ritornare a giocare in campo dopo sette mesi dalla sua condanna per omicidio stradale.

Il giocatore era stato condannato a 14 mesi di pena carceraria per avere investito ed ucciso un ciclista di 33 anni, nel marzo del 2022. La sentenza è stata emessa lo scorso aprile, dopo un processo che aveva sconvolto l’intero calcio inglese.

Akins, ecco i motivi della scarcerazione anticipata

La notizia, come detto, sta facendo discutere parecchio. Il giocatore è stato scarcerato dopo aver scontato la metà della pena iniziale che gli era stata comminata. Il motivo che ha spinto i giudici a farlo è la buona condotta.

Il Mansfield Town, che milita nella terza divisione del calcio inglese, inoltre, ha deciso di inserire il ragazzo nella lista dei tesserati. Insomma, una decisione che farà ancora parecchio discutere.