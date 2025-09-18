C’eravamo tanto amati, addio Leclerc in casa Ferrari: ecco l’annuncio che cambia tutto

Potrebbe esserci l’addio alla Ferrari per Charles Leclerc che vorrebbe avere una vettura più competitiva

La stagione della Ferrari è stata pressochè fallimentare. La scuderia italiana, infatti, è la vera e propria delusione della stagione di Formula 1. Una stagione fatta di tantissimi errori dal punto di vista ingegneristico, ma anche dal punto di vista della linea strategica da tenere in pista sia durante le prove che durante la gara.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono parecchio infastiditi per questa situazione che non li vede competitivi e li costringe a vivacchiare ad ogni Gran Premio. Ed anche quando la macchina va bene e si potrebbero avere delle soddisfazioni, ecco che succede sempre qualcosa a rovinare i piani dei piloti.

Entrambi hanno fatto le loro rimostranze sia a livello pubblico, davanti alle telecamere, ma anche a livello privato all’interno del paddock. Ma occhio perchè potrebbe non durare tantissimo.

Infatti, è in piedi la possibilità che Charles Leclerc possa lasciare la Ferrari al termine della stagione per provare una nuova esperienza in una scuderia che gli garantisca di essere competitivo.

Ferrari, Leclerc potrebbe lasciare la scuderia a fine stagione

La Ferrari, al termine della stagione, potrebbe dire addio a Charles Leclerc. Il pilota monegasco, infatti, non è contento della sua situazione al cavallino rampante e, seppur molto legato alla scuderia, ha intenzione di andare in una scuderia che possa renderlo competitivo.

Secondo il Corriere della Sera, infatti, il francese è davvero molto frustrato e lo dimostra a gesti e a parole ad ogni Gran Premio. Questa stagione potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso in maniera definitiva e che potrebbe aver fatto raggiungere il punto di non ritorno al pilota.

Leclerc, ecco dove potrebbe essere il suo futuro

Come detto, il futuro di Charles Leclerc è parecchio in bilico alla Ferrari. Ma uno scenario è aperto e potrebbe suscitare l’interesse del pilota nel caso in cui tutte le caselle andassero in porto. Infatti, come si sa, alla Mercedes piace tantissimo Max Verstappen.

La Red Bull non vorrebbe lasciare partire il suo fuoriclasse, ma se dovesse accadere, ecco che il francese potrebbe ritornare di moda per la scuderia campione del mondo.