Sinner senza pace, è stato rapinato: le telecamere hanno ripreso tutto | Reazione lampo

Jannik Sinner senza pace dopo durante il torneo degli US Open: hanno provato a rapinarlo

Per Jannik Sinner non è un momento particolarmente semplice. Il campione italiano, infatti, per quanto riguarda il rendimento in campo, soprattutto dopo la squalifica per il caso doping, viene da tantissime finali giocate. Di queste, però, solamente una è stata portata a casa, ovvero nel torneo di Wimbledon contro il rivale Alcaraz.

Le altre, al Roland Garros, Internazionali di Roma, Cincinnati e, per ultimo, lo US Open, sono state tutte vinte dal fuoriclasse spagnolo che, grazie a questo, è riuscito anche a superare l’altoatesino in cima alla classifica ATP dopo un dominio che durava da sessantacinque settimane, un’eternità.

Adesso bisognerà ricaricare le energie fisiche e mentali per capire cosa non è andato e provare a tornare in campo più forti di prima. L’obiettivo è tornare a vincere e ritornare ad essere primo in classifica.

Intanto, proprio durante lo US Open, è avvenuto un episodio molto spiacevole che ha riguardato Sinner. Infatti, il tennista, ha rischiato seriamente di essere rapinato.

Sinner, che spavento: ecco cos’è accaduto allo US Open

Nel corso dello US Open, e nello specifico dopo la partita vinta contro Bublik, Jannik Sinner ha avuto un grande spavento. Infatti, il tennista, si era fermato a firmare degli autografi su qualche pallina ai propri tifosi.

Uno di loro, invece, ha provato a scavalcare la transenna che lo divideva a lui e ha provato a prendere di dosso la borsa tecnica del tennista. Lo stesso Sinner si è accorto dell’accaduto e ha deciso subito di interrompere la sessione di autografi. Lo stesso presunto tifoso ha anche provato a giustificarsi, ma le telecamere hanno documentato tutto.

Sinner, adesso sei mesi per ritornare di nuovo primo in classifica

I prossimi sei mesi, con i tornei che ci saranno in mezzo, saranno importantissimi per quanto riguarda Jannik Sinner. Infatti, dopo le finali perse contro Alcaraz, l’obiettivo è quello di ritornare nuovamente a vincere.

Una vittoria sarebbe utile, oltre che per il palmares, anche per il morale non altissimo degli ultimi mesi, così come per il primato in classifica da riconquistare dal momento che la distanza con Alcaraz non è incolmabile.