Allegri nella bufera, anche il presidente lo attacca: “E’ molto provinciale” | Tifosi senza parole

In questa stagione, Massimiliano Allegri, ha deciso di ripartire dal Milan. Il tecnico livornese aveva già allenato la squadra rossonera ed era riuscito anche a conquistare il diciottesimo scudetto della sua storia. Adesso il romantico ritorno per provare nuovamente a riscrivere la storia del club anche se ci vorrà tempo.

Infatti, nella passata stagione, la squadra rossonera non è riuscita a fare bene. L’ottavo posto in classifica ha decretato che gli uomini di Allegri, per questa stagione, non giocheranno le coppe europee. Pertanto, questi, saranno mesi di ricostruzione per provare ad arrivare tra le prime quattro in campionato.

La prima giornata c’è stato il clamoroso tonfo contro la neopromossa Cremonese, poi, però, la squadra è riuscita a riprendersi con le vittorie contro Lecce e soprattutto Bologna.

Intanto, lo stesso Allegri è al centro delle polemiche. Infatti, il suo ex presidente, lo ha attaccato e non ha usato mezzi termini per definirlo. Tifosi senza parole.

Allegri, l’ex presidente polemizza su di lui: “E’ molto provinciale”

L’ex presidente del Cagliari, Cellino, ha parlato della sua carriera a tutto tondo a L’Unione Sarda, dal suo ultimo periodo con l’esperienza alla guida del Brescia, fino al suo passato proprio nell’isola.

E proprio pensando ai sardi, l’ex presidente ha anche ricordato quello che è il suo pupillo, Max Allegri, allora allenatore dei cagliaritani, a cui non ha mancato di lanciare una stoccata: “E’ ancora uno dei migliori al mondo, ma il suo limite è che è molto provinciale, non ha mai voluto imparare l’inglese e non si è mai voluto confrontare. Ha una marcia in più, però ha scelto sempre la strada più facile”.

Allegri, adesso riorganizzare il Milan per tornare grande

L’obiettivo di Allegri, per questa stagione, è quello di ritornare nuovamente in Champions League. Dopo la delusione della passata annata, quest’anno, a piccoli passi, deve rappresentare un nuovo inizio.

Per questo, l’idea dell’allenatore, è quella di creare una squadra granitica capace di essere organizzata in campo per poter riuscire a far tornare il club rossonero dove gli spetta ai vertici del calcio italiano.