Sette giornate di squalifica dopo la Juve, terremoto FIGC: denuncia UFFICIALE del club

Il campionato di Serie A è iniziato da appena tre giornate, ma già ci sono state le prime sorprese e i primi verdetti.

Durante il primo turno, infatti, c’è stata la sconfitta del Milan contro la neopromossa Cremonese per 2-1 a San Siro con le reti di Baschirotto, Bonazzoli e Pavlovic. I rossoneri, poi, si sono ripresi con sei punti in due partite.

Al secondo turno c’è stato il clamoroso tonfo dell’Inter contro l‘Udinese per 2-1. I nerazzurri hanno poi replicato con la rocambolesca sconfitta ottenuta contro la Juventus per 4-3 in una partita che a dieci minuti dalla fine, Lautaro e compagni, stavano vincendo. Una squadra, l’Inter, che ha già perso a inizio stagione le sue possibilità per lo scudetto.

In cima alla classifica, invece, a pari punti, troviamo la coppia formata dal Napoli, grande favorito per la vittoria finale, e la Juventus che è sulle ali dell’entusiasmo in questo momento.

Intanto, arriva la stangata per il giocatore. Ben sette giornate di squalifica dopo la partita contro la Juventus. Il club fa una denuncia ufficiale alla FIGC per l’accaduto.

Terremoto in FIGC: sette turni di squalifica. Denuncia del club

In Serie C è arrivato un annuncio che ha lasciato in tanti a bocca aperta. Infatti, durante la partita tra Juventus Next Gen ed Ascoli, il tecnico della squadra marchigiana, Tomei, ha lanciato, in un momento di nervosismo, una bottiglietta d’acqua, in direzione del direttore di gara. Una reazione sicuramente smodata e che è stata punita con il cartellino rosso e ben sette giornate di squalifica.

La decisione ha portato grandissime lamentele da parte del club ascolano che non ci sta ed ha deciso di puntare il dito contro il presidente della Lega di Serie C, Matteo Marani, ed il designatore della Can C, Daniele Orsato.

Ascoli, il presidente non ci sta e risponde a tono

Il presidente dell’Ascoli, Passeri, non ci sta e ha deciso di rispondere a tono alle autorità calcistiche. Ecco le sue parole: “Il presidente Marani ed il designatore Can C, Daniele Orsato, ci raccomandano di perdonare gli arbitri attuali giovani ed inesperti. Da un neofita come me mi è sembrato un buon auspicio”.

Il presidente, poi, ha continuato: “Il gesto del tecnico è stato sbagliato, ma figlio di un momento di confusione, momento cruciale della partita, dove la direzione dell’arbitro ha mandato in confusione anche noi. Solo che l’arbitro va perdonato, in quanto essere umano, noi addetti ai lavori no. Perchè?”