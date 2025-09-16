Furia Lautaro, attacca l’arbitro dopo la sconfitta: “Ci ha minacciato” | La Federazione indaga

Lautaro Martinez è una furia dopo la sconfitta: l’attaccante argentino ha attaccato il direttore di gara

Non è un ottimo momento per Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, infatti, dopo il pessimo finale della passata stagione in cui, con l’Inter, non è riuscito a vincere nulla, è stato protagonista al Mondiale per Club di uno sfogo che ha messo in subbuglio lo spogliatoio. Il tutto sembra essersi risolto nei rapporti, ma non nei risultati.

Infatti, i risultati di queste prime tre giornate di campionato per l’Inter sono stati pessimi. La squadra nerazzurra aveva vinto per 5-0 all’esordio in campionato contro il Torino, per poi perdere prima contro l‘Udinese per 2-1, ma soprattutto dopo contro la Juventus per 4-3, in una partita che ha fatto arrabbiare parecchio il tecnico nerazzurro, Christian Chivu.

La stagione sembra già compromessa e sembra proprio che la squadra del tecnico romeno debba subito fare dietrofront per quanto riguarda le ambizioni di vittoria, visto che ci sono squadre più attrezzate di motivazioni.

Intanto, il periodo negativo prosegue. Il Toro, infatti, dopo una sconfitta, si è scagliato contro il direttore di gara con delle accuse molto pesanti e la Federazione, adesso, indaga.

Lautaro non ci sta dopo il K.O.: “L’arbitro ci ha minacciato”

Lautaro Martinez è stato impegnato con la maglia della propria nazionale durante la pausa dal campionato. E con l’Argentina è stato protagonista della sconfitta ottenuta contro l’Ecuador per 1-0. Il dopo partita è stato infuocato, soprattutto per una gomitata non sanzionata ai danni di Nico Gonzalez.

Nel post-partita, il Toro, ha parlato così ai microfoni di Fox Sport contro l’arbitro: “E’ un grande arbitro, ma oggi non si è comportato bene: minacciava continuamente noi argentini dicendo che avremmo scontato eventuali sanzioni direttamente ai Mondiali”.

Lautaro, adesso deve essere lui a trascinare l’Inter

Lo spogliatoio dell’Inter, in questo momento, sembra totalmente allo sbando. Dopo la vittoria del ventesimo scudetto, andava ceduto qualche giocatore che aveva chiuso il suo ciclo in maglia nerazzurra. Ma così non è stato.

Lautaro si è sempre assunto le sue responsabilità soprattutto nei momenti negativi come questo. Ora dovrà fare lo stesso, da capitano, per provare a spronare la squadra per raggiungere la Champions League.