Home » Nuova batosta per Sinner, Nadal non ha dubbi: “Completamente sopraffatto” | Strada spianata per Alcaraz

Nuova batosta per Sinner, Nadal non ha dubbi: “Completamente sopraffatto” | Strada spianata per Alcaraz

14 Settembre 2025 Gianfranco Rotondo
Jannik Sinner Foto LaPresse, Internews1908.it

Jannik Sinner Foto LaPresse, Internews1908.it

Parole durissime nei confronti di Sinner dopo la sconfitta agli US Open contro il rivale spagnolo Alcaraz

Per Jannik Sinner, questo, non è sicuramente un buon momento in termini di risultati. Il tennista italiano, infatti, da quando è ritornato dalla squalifica per il caso Clostebol, non è riuscito a mostrare tutto quello a cui ci aveva abituato. E’ vero che il ragazzo ha giocato ben quattro finali e non è assolutamente cosa da poco.

E’ anche vero che di queste quattro, soltanto una è stata portata a casa ovvero Wimbledon. Sicuramente Alcaraz è stato superiore nel complesso e, per questo, forse, è necessario cambiare qualcosa per quanto riguarda le modalità di stare in campo. Il vero peccato è aver lasciato il primato nella classifica ATP allo spagnolo dopo ben 65 settimane.

Ovviamente Sinner può rifarsi tranquillamente ed ha le qualità per farlo e riprendersi quello che gli è stato tolto. Ma intanto cominciano ad esserci i detrattori dell’altoatesino.

E a tal proposito arrivano parole molto dure nei suoi confronti dopo la sconfitta avuta agli US Open. Parole che, allo stesso tempo, incensano il vincitore Alcaraz.

Sinner, parole dure per lui: “E’ stato completamente sopraffatto da Alcaraz”

Jannik Sinner, come detto, ha ottenuto un’altra sconfitta, questa volta agli US Open, ed è scivolato al secondo posto in classifica ATP dopo 65 settimane. Un vero peccato, ma sicuramente lui ed Alcaraz ci regaleranno tanti sorpassi e controsorpassi in questo senso.

Ma per il tennista italiano arrivano anche critiche molto dure, questa volta da Toni Nadal. Ecco cos’ha detto: “Nemmeno il miglior Sinner avrebbe battuto Alcaraz (…) Questa volta è stato Alcaraz a dettare il ritmo della partita fin dall’inizio. Jannik è stato completamente sopraffatto dall’intensità, dalla varietà e dalla qualità dei colpi dell’avversario”.

Jannik Sinner saluto Foto LaPresse, Internews1908.it
Jannik Sinner saluto Foto LaPresse, Internews1908.it

Sinner, obiettivo raggiungere il primo posto entro fine anno

I prossimi mesi saranno decisivi per Sinner per ritornare ad essere il leader della classifica ATP. Il tennista altoatesino, infatti, vuole ritornare a vincere tornei con continuità come fatto in passato, a costo di cambiare qualcosa rispetto al passato.

Non bisogna farsi prendere dal panico per le ultime sconfitte e nemmeno dalla fretta per il risultato, ma correggere tutti quegli aspetti che non sono andati in questi mesi dal ritorno in campo.