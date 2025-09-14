Nuova batosta per Sinner, Nadal non ha dubbi: “Completamente sopraffatto” | Strada spianata per Alcaraz

Parole durissime nei confronti di Sinner dopo la sconfitta agli US Open contro il rivale spagnolo Alcaraz

Per Jannik Sinner, questo, non è sicuramente un buon momento in termini di risultati. Il tennista italiano, infatti, da quando è ritornato dalla squalifica per il caso Clostebol, non è riuscito a mostrare tutto quello a cui ci aveva abituato. E’ vero che il ragazzo ha giocato ben quattro finali e non è assolutamente cosa da poco.

E’ anche vero che di queste quattro, soltanto una è stata portata a casa ovvero Wimbledon. Sicuramente Alcaraz è stato superiore nel complesso e, per questo, forse, è necessario cambiare qualcosa per quanto riguarda le modalità di stare in campo. Il vero peccato è aver lasciato il primato nella classifica ATP allo spagnolo dopo ben 65 settimane.

Ovviamente Sinner può rifarsi tranquillamente ed ha le qualità per farlo e riprendersi quello che gli è stato tolto. Ma intanto cominciano ad esserci i detrattori dell’altoatesino.

E a tal proposito arrivano parole molto dure nei suoi confronti dopo la sconfitta avuta agli US Open. Parole che, allo stesso tempo, incensano il vincitore Alcaraz.

Sinner, parole dure per lui: “E’ stato completamente sopraffatto da Alcaraz”

Jannik Sinner, come detto, ha ottenuto un’altra sconfitta, questa volta agli US Open, ed è scivolato al secondo posto in classifica ATP dopo 65 settimane. Un vero peccato, ma sicuramente lui ed Alcaraz ci regaleranno tanti sorpassi e controsorpassi in questo senso.

Ma per il tennista italiano arrivano anche critiche molto dure, questa volta da Toni Nadal. Ecco cos’ha detto: “Nemmeno il miglior Sinner avrebbe battuto Alcaraz (…) Questa volta è stato Alcaraz a dettare il ritmo della partita fin dall’inizio. Jannik è stato completamente sopraffatto dall’intensità, dalla varietà e dalla qualità dei colpi dell’avversario”.

Sinner, obiettivo raggiungere il primo posto entro fine anno

I prossimi mesi saranno decisivi per Sinner per ritornare ad essere il leader della classifica ATP. Il tennista altoatesino, infatti, vuole ritornare a vincere tornei con continuità come fatto in passato, a costo di cambiare qualcosa rispetto al passato.

Non bisogna farsi prendere dal panico per le ultime sconfitte e nemmeno dalla fretta per il risultato, ma correggere tutti quegli aspetti che non sono andati in questi mesi dal ritorno in campo.