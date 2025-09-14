Caos in Italia, errore nella distinta di gioco: UFFICIALE | 3-0 a tavolino

La squadra, a causa di un errore nella distinta ufficiale di gara, è stata condannata alla sconfitta per 3-0 a tavolino

Il campionato di Serie A è iniziato da appena due giornate e non sono già mancate alcune sorprese. La prima è stata rappresentata dalla sconfitta del Milan per 2-1, al suo esordio a San Siro, contro la neopromossa Cremonese. I grigiorossi sono riusciti a vincere grazie alle reti di Baschirotto e Bonazzoli, mentre il gol rossonero è stato firmato da Pavlovic.

La seconda, invece, riguarda l’Inter che, come i cugini, è stata sconfitta alla seconda giornata dall’Udinese. La squadra bianconera, dopo essere passata in svantaggio per il gol siglato da Dumfries, è riuscita a ribaltare le cose con il gol di Davis che è riuscito a trasformare il calcio di rigore e di Atta con un gran destro a giro.

In cima alla classifica, in questo momento, troviamo il grande favorito per la vittoria finale, ovvero il Napoli, a pari punti con Juventus, Roma e Cremonese. Adesso, con l’inizio delle competizioni europee, inizierà la stagione vera e propria.

Intanto, arriva una notizia incredibile che riguarda il nostro calcio. Per un errore nella distinta di gara, la squadra è stata condannata alla sconfitta per 3-0 a tavolino.

Che errore per la squadra: distinta non ok e 3-0 a tavolino

La stagione di Eccellenza del Pordenone è iniziata nel peggiore dei modi. La squadra neroverde, infatti, era impegnata nel primo turno di campionato contro la Forum Iulii. Le cose si erano messe subito in salita visto lo svantaggio per 2-0, ma la squadra è riuscita ad acciuffare il pareggio.

Il problema è che tra le file del Pordenone era presente in distinta il nuovo acquisto, Carlo Zorzetto che, a sua volta, nella passata stagione, nei play-off, era stato ammonito da diffidato e, dunque, avrebbe dovuto scontare un turno di squalifica. L’errore è quindi costato il 3-0 a tavolino alla squadra.

Serie A, adesso un grande big match alla ripresa

Tornando alla massima serie, alla ripresa del campionato ci sarà subito una grandissima partita ovvero il derby d’Italia tra la Juventus e l’Inter. Una partita in cui le due squadre arrivano in maniera differente.

La Juventus forte degli ultimi rinforzi dal mercato e con le due vittorie su due. L’Inter con un mercato insufficiente e con l’ultima sconfitta che brucia ancora molto e che dimostra che la squadra non è guarita.