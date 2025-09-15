Clamoroso in Italia, abbonamenti gratis per lo stadio: annuncio UFFICIALE | Ecco i requisiti

Arriva la notizia della possibilità di acquistare, per i tifosi di una squadra italiana, abbonamenti a prezzi bassi o gratis

Il campionato di Serie A è iniziato da appena due giornate, ma non sono già mancate alcune sorprese. Nel primo turno, infatti, la sorpresa è stata rappresentata dalla sconfitta del Milan, all’esordio a San Siro, contro la neopromossa Cremonese per 2-1 con i gol di Baschirotto e Bonazzoli e di Pavlovic per i rossoneri.

Nel secondo turno, invece, è stata la volta dei cugini dell’Inter che, anche loro a San Siro e anche loro per 2-1, sono rimasti sconfitti dall’Udinese. La squadra di Chivu era passata in vantaggio grazie al gol segnato da Dumfries. I friulani, poi, hanno ribaltato tutto grazie al rigore trasformato da Davis e al gol di Atta.

In cima alla classifica, invece, in questo momento, troviamo il grande favorito Napoli, insieme a Roma, Juventus e Cremonese. Dopo la pausa inizierà la stagione vera e propria con l’inizio delle competizioni europee.

Intanto, arriva una notizia clamorosa che riguarda una squadra italiana. Infatti, la società, ha deciso di dare, ad alcune condizioni, abbonamenti gratuiti o a costo molto limitato.

Clamoroso in Italia, abbonamenti gratis per il club

Arriva una novità clamorosa che riguarda tutti i tifosi della Virtus Entella. Il club, infatti, ha deciso di lanciare un’iniziativa interessante chiamata ‘Ancora più vicini’. In sostanza, tutti i residenti delle vie adiacenti allo stadio comunale di Chiavari, potranno avere un abbonamento gratis per dieci partite.

Si tratta delle sfide casalinghe contro Mantova, Pescara, Empoli, Sudtirol, Monza, Frosinone, Modena, Reggiana, Venezia e Padova. Per poter fruire dell’abbonamento sarà necessario recarsi presso l’Entella Point con il certificato di residenza e avere l’abbonamento per la Gradinata Sud.

Entella, inizio di campionato balbettante

L’inizio di campionato della Virtus Entella non è stata come ci si attendeva. La squadra era chiamata al riscatto dopo la passata stagione, ma ancora si fa fatica ad ottenere la vittoria.

La prima partita di questa stagione è stata in Coppa Italia contro il Cagliari, in cui i sardi sono riusciti a spuntarla ai calci di rigore. Poi, i due turni di campionato con il doppio 1-1 prima contro la Juve Stabia e poi contro il Cesena.