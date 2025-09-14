Dramma Luis Enrique, grave incidente e operazione d’urgenza | PSG senza tecnico

Grave incidente per il tecnico del PSG, Luis Enrique. Lo spagnolo costretto all’operazione dopo il K.O.

La stagione passata del Paris Saint-Germain è stata sensazionale. Il club francese è riuscito a realizzare finalmente quello per cui aveva lavorato ed investito da tanti anni. Infatti, la squadra è stata protagonista in patria, con la vittoria sia della Ligue 1 che della Coppa di Francia, ma soprattutto in Europa, visto che ha vinto anche la Champions League.

Un traguardo importantissimo soprattutto per come è arrivato visto che, la vittoria per 5-0 contro l’Inter, è stata la più larga in una finale nella storia della competizione. Ma non è finita qui, perchè i parigini sono riusciti anche a vincere la Supercoppa Europea dopo una clamorosa rimonta in extremis contro il Tottenham.

Adesso ci sarà una nuova stagione con nuovi titoli da difendere. Luis Enrique, infatti, ha deciso di cambiare qualcosa per quanto riguarda la squadra per dare nuovi stimoli e aggiungere qualità.

Intanto, a proposito del tecnico spagnolo, arriva la novità che lo riguarda molto da vicino. Lo spagnolo, infatti, è stato vittima di un grave incidente e costretto all’intervento chirurgico.

Luis Enrique, grave incidente e intervento chirurgico necessario

Il Paris Saint-Germain è tornato a lavorare sul campo per preparare i prossimi impegni, ma lo ha fatto senza il suo allenatore. Infatti, come in tanti sapranno, Luis Enrique è molto appassionato di ciclismo e in una sgambata, purtroppo, è stato vittima di un incidente che gli ha causato la rottura della clavicola.

Per lui è stato necessario l’intervento chirurgico in modo tale da ricomporre la rottura, ma dovrà stare fuori per un po’ di tempo. Si presume che potrà tornare in panchina a pieno regime dopo la quarta giornata di campionato contro il Lens.

Paris Saint-Germain, ecco quali sono gli obiettivi stagionali

Il Paris Saint-Germain è ripartito alla grande nella sua stagione e l’intenzione del club francese è quella di riconfermarsi nelle stesse vittorie fatte l’anno scorso, semmai, migliorando un aspetto.

Al club, infatti, non è andata giù la sconfitta contro il Chelsea in maniera così netta nella finale del Mondiale per Club. Per questo l’intenzione e quella di ritornare a giocarsi la competizione.