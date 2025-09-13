ULTIM’ORA Juve-Inter, si torna al passato: novità ufficiale in Serie A | Non succedeva da oltre 50 anni

Una notizia che da un sapore di passato al derby d’Italia tra Juventus ed Inter: non accadeva da ben 50 anni

Inter-Juventus è il derby d’Italia. La partita tra la squadra nerazzurra e quella bianconera rappresenta una grande classica del nostro campionato tra le due compagini che più di tutti hanno vinto lo scudetto in Italia. Una sfida che si porta dietro una grande rivalità e tantissimi rancori, soprattutto dopo Calciopoli.

Chi arriva meglio alla partita sono sicuramente i bianconeri che, dopo le prime due vittorie in campionato, si trovano al primo posto e sembrano aver ritrovato il loro leader, ovvero Bremer che ha sfornato grandissime prestazioni in questo inizio, oltre ad un reparto avanzato e un centrocampo di tutto rispetto.

I nerazzurri, dopo l’esordio grandioso contro il Torino, sono usciti sconfitti dalla partita contro l‘Udinese. I bianconeri hanno ribaltato la situazione e messo in crisi la squadra di Chivu.

Intanto, arriva la notizia di una curiosità che riguarda proprio il derby d’Italia. Una sorta di ritorno al passato, un avvenimento che non accadeva da circa 50 anni.

Juventus-Inter, ritorno al passato: non accadeva da 50 anni

La partita tra Inter e Juventus rappresenta sempre una sfida molto sentita nel nostro campionato. La squadra nerazzurra e quella bianconera vogliono ritornare a vincere lo scudetto.

Intanto, come riportato da Il Corriere dello Sport, nella prossima sfida ci sarà un avvenimento che non accadeva da 51 anni. Infatti, per le due squadre, ci sarà di nuovo la presenza di due allenatori stranieri. L’ultima volta che questa cosa era successa eravamo nell’anno 1974. Nella panchina nerazzurra sedeva Helenio Herrera, in quella bianconera, Cestmir Vycpalek.

Inter, con la Juventus è già decisiva

Per la squadra nerazzurra, la sfida alla Juventus diventa già decisiva. La squadra di Christian Chivu, aldilà della sconfitta contro l’Udinese, ha mostrato gli stessi difetti della passata stagione. Soprattutto con squadre organizzate e schierate, i nerazzurri non riescono a sfondare.

Per questo, la partita, avrà un sapore ancora più particolare, perchè la squadra di Tudor ha proprio quelle caratteristiche che fanno male ai nerazzurri. La partita è solo alla terza giornata, ma il pallone inizia già a scottare.