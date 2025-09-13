La Ferrari dice basta, doppio ADDIO ufficiale: futuro già scritto | Hamilton e Leclerc senza parole

In casa Ferrari arriva il clamoroso doppio addio: ecco che cosa cambia per Hamilton e Leclerc

Il Mondiale di Formula 1, anche dopo la ripresa dalla pausa di agosto, ha assunto già la sua conformazione per quanto riguarda la vittoria finale. Per il titolo, infatti, è oramai una questione tra tre piloti e due scuderie. Infatti, al primo posto troviamo Oscar Piastri su McLaren, seguito subito dopo dal compagno di squadra Lando Norris.

Sul gradino più basso del podio, invece, c’è l’attuale campione del mondo, Max Verstappen su Red Bull che nelle ultime gare sta recuperando terreno. Le due Ferrari, invece, sono le assolute delusioni della competizione. Infatti, il cavallino rampante, non sta riuscendo ad essere competitivo come ci si attendeva all’inizio.

Sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton hanno più volte mostrato il loro malcontento sia a livello pubblico, davanti alle telecamere, che in privato all’interno del paddock.

Intanto, sempre per quanto riguarda la Ferrari, si è consumato a sorpresa un doppio addio. E, a tal proposito, ecco che cosa cambia adesso per i due piloti della Rossa.

Ferrari, è ufficiale il doppio addio: cosa cambia per i due piloti

La Ferrari, in maniera sorprendente, ha deciso di dire addio ai sue due motoristi Wolf Zimmermann e Lars Shmidt. Due perdite importantissime che, seppur nella scuderia vengono limitate, secondo Il Corriere dello Sport, a cose statistiche perchè la gente viene e va, si tratta di due tra i più importanti professionisti nel loro ruolo.

Per entrambi, adesso, li aspetta un ritorno alle origini. Infatti, i due motoristi faranno parte del team dell’Audi per le prossime stagioni. Due perdite che ovviamente riguarderanno anche i Leclerc ed Hamilton e adesso si vedrà come verranno sostituiti.

Ferrari, ci voglio grandi figure per poter tornare a vincere

Due addii tanto inaspettati quanto clamorosi. Due figure che sono tra i migliori al mondo nel loro ruolo, ma che la Ferrari ha deciso di lasciar partire.

Per la vettura di Maranello, ora, è il momento di decisioni forti e di riuscire ad inserire in organico figure importanti e di polso per poter cambiare rotta e riuscire, finalmente, a ritornare ad essere competitivi in pista come in passato.