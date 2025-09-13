Home » Clamoroso Sinner, la mossa che spiazza Alcaraz: così torna subito numero 1 nel ranking

13 Settembre 2025 Gianfranco Rotondo
Sinner Foto profilo IG, Internews1908.it

Jannik Sinner potrebbe ritornare molto presto il numero uno della classifica ATP: ecco in che modo

L’ultimo periodo, in termini di risultati, per Jannik Sinner, non è stato sicuramente positivo. Il tennista italiano è arrivato a giocarsi trofei importanti per ben quattro volte in finale, ma soltanto in una è riuscito a trionfare, perdendo le altre contro l’amico e rivale, ovvero Carlos Alcaraz con cui si dividerà la fetta di trofei per i prossimi anni.

Il tennista italiano, oltre a questo, ha perso anche il primato nella classifica ATP, lasciando il primo posto sempre ad Alcaraz. Dopo la squalifica per il caso doping, Sinner ora deve sicuramente da parte questo periodo e ripartire più forte di prima per tornare a quello a cui si era e a cui ci ha abituato: vincere.

Ovviamente non sarà un compito semplice perchè Alcaraz ha dimostrato più volte di essere un osso duro e di sapere come e quando colpire, dunque ci vorrà molta pazienza.

Intanto, per quanto riguarda il tennista italiano, il primato in classifica potrebbe arrivare molto presto. L’altoatesino, infatti, ha intenzione di scalzare Alcaraz e tornare in prima posizione.

Sinner, voglia di riprendersi il primato: ecco come

Jannik Sinner ha, ovviamente, una voglia matta di riprendersi il primato in classifica. Il tennista italiano, infatti, non ha vissuto un bel periodo in termini di risultati e vuole cambiare radicalmente rotta. Per farlo, potrebbero bastare sei mesi. Vincendo in questo periodo i prossimi tornei, riuscirebbe a scalzare lo spagnolo.

Questo perchè nella classifica ATP si contano solamente i risultati ottenuti nell’ultimo anno e non durante tutta la carriera. Quindi, le possibilità ci sono e non sono poche. Poi bisognerà fronteggiare un osso duro come Alcaraz che non mollerà di un centimetro.

Jannik Sinner saluto Foto LaPresse, Internews1908.it
Sinner, di qui a fine anno per cambiare rotta

Jannik Sinner ha come obiettivo quello di vincere tutto il possibile da qui al termine dell’anno. Infatti è in quel periodo che si concluderà tutto un insieme di tornei che hanno portato via molte energie.

Vincere farebbe tornare in auge vecchie certezze e potrebbe far affrontare i successivi impegni con ancora più morale.