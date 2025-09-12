MOTO GP, arriva addirittura il divorzio | ULTIM’ORA SCONVOLGENTE: ha deciso di andare via

Arriva il divorzio in Moto GP: una decisione che potrebbe essere clamorosa e che è completamente inaspettata

Il Mondiale di MotoGP, per quanto riguarda la vittoria finale, sembra aver dato già il suo verdetto. Infatti, al primo posto, in questo momento, troviamo Marc Marquez che fin dall’inizio della competizione ha dominato e ha creato un distacco particolarmente importante con gli avversari che lo seguono.

Al secondo posto troviamo, invece, il fratello di Marc, Alex con le prime due posizioni che, in questo momento, sono spartite tutte in famiglia. Sul gradino più basso del podio troviamo Pecco Bagnaia su Ducati, attuale campione del mondo, che non sta vivendo la sua migliore stagione e che sta già lavorando alla prossima.

Insomma, ogni ragionamento per la vittoria sembra essere futile, ma qualcosa potrebbe ancora accadere per quanto riguarda alcuni piazzamenti dietro lo spagnolo.

Intanto, per quanto riguarda un pilota di MotoGP, arriva la notizia sconvolgente e per certi versi completamente inaspettata. Infatti, il membro del team ha deciso di andare via.

MotoGP, potrebbe esserci il clamoroso divorzio: la situazione

Arriva la notizia che potrebbe avere del clamoroso. Infatti, Alberto Giribuola, capotecnico di Enea Bastianini, avrebbe comunicato al team KTM il suo addio alla scuderia. Una notizia che non ha ancora nessuna ufficialità, ma per cui si stanno rincorrendo sempre più voci.

Giribuola è in MotoGP da 15 anni, sette di questi trascorsi con Dovizioso e tre con Bastianini. Alcuni dissapori con la scuderia potrebbero davvero portare al ribaltone. Nel suo futuro potrebbe esserci un’avventura con Aprilia o Yamaha.

MotoGP, Bagnaia non ci sta e vuole il riscatto

L’ultima gara, compresa la qualifica, è stata molto dura per l’attuale campione del mondo, Pecco Bagnaia. Il quattordicesimo posto non può assolutamente soddisfarlo e per questo si sta anche pensando a lavorare alla prossima stagione.

Il pilota sta già lavorando alla nuova moto per trovare la quadra e la confidenza, al fine di non ripetere gli stessi errori di quest’anno. Insomma, ci sarà tanto da fare. Innanzitutto già quest’anno, in cui c’è ancora la possibilità di raggiungere la seconda posizione in classifica per rendere meno amara questa stagione non soddisfacente.