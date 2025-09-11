ULTIM’ORA FORMULA 1: c’è la novità assoluta | Dal 2030 cambierà tutto

In Formula 1 arriva la novità assoluta che potrebbe rivoluzionare tutto a partire dall’anno 2030

Il Mondiale di Formula 1 è appena ripartita dopo la pausa di agosto, ma la conformazione sembra aver preso oramai una piega ben precisa. Per la vittoria del titolo, infatti, è una storia a tre e due scuderie. Al primo posto, in questo momento, troviamo Oscar Piastri su McLaren, seguito a ruota dal compagno di squadra Lando Norris.

Sul gradino più basso del podio, invece, troviamo l’attuale campione del mondo, Max Verstappen che nelle ultime gare sta riconquistando terreno. Le due Ferrari sono la vera e propria delusione della stagione. La squadra di Maranello ha puntato su due piloti vincenti in questa stagione, ma non è mai riuscita ad essere competitiva.

E sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton hanno mostrato il loro disappunto sia in maniera pubblica, davanti alle telecamere, sia in privato all’interno del paddock.

Intanto, a partire dall’anno 2030, potrebbe esserci una svolta che potrebbe coinvolgere l’intera Formula 1. Una novità che cambierebbe davvero tutto quanto.

Formula 1, grandi cambiamenti dal 2030? C’è la novità assoluta

Dal 2030 potrebbe esserci la grande novità che riguarda tutto il mondo della Formula 1. Le scuderie, infatti, hanno mostrato interesse e parere favorevole per l’introduzione delle V8 a partire dall’anno sopra citato.

Anche Stefano Domenicali approverebbe questa scelta in modo da avere power unit più piccole, meno costose e che possano essere decisamente più appetibili per i team e per il pubblico. Vedremo se questa modifica potrà concretizzarsi, soprattutto visto che c’è il parere favorevole di tutte le parti in causa.

Ferrari, tanti cambiamenti e rapidi per tornare ad essere competitivi

La Ferrari, come detto, sta facendo una stagione molto più che sottotono. La scuderia italiana, infatti, non riesce minimamente a reggere il confronto con le squadre rivali e ad essere competitiva come dovrebbe e come non lo è, oramai, da troppe stagioni.

Ci vogliono tanti cambiamenti sia a livello ingegneristico che a livello strategico per poter puntare alla vittoria, ma il tutto deve avvenire in tempi molto rapidi per poterlo essere già a partire dalla prossima stagione quando ci sarà anche il nuovo regolamento.