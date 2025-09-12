Sinner, questa non ci voleva proprio | Arriva lo scossone inaspettato: nessuno poteva prevederlo

Arriva la notizia che riguarda Jannik Sinner dopo la sconfitta agli US Open contro lo spagnolo Alcaraz

Non è un periodo semplice per Jannik Sinner questo. Il tennista italiano, infatti, da quando è ritornato in campo dopo la squalifica scontata per il caso Clostebol, deve ancora prendere le giuste misure per ottenere i risultati che tutti, lui per primo, si aspetta. La sfida è sempre contro l’amico e rivale Carlos Alcaraz che, ultimamente, sta completamente dominando.

A parte Wimbledon, in cui l’altoatesino è riuscito a trionfare, il fuoriclasse spagnolo è riuscito a batterlo sempre, dalla terra rossa, con gli Internazionali di Roma ed il Roland Garros, fino agli US Open. Insomma, una rivalità che è appena iniziata, ma che ha ancora tantissimo spettacolo da mostrarci.

Un grande peccato è stata la perdita del primato nella classifica ATP per quanto riguarda Sinner, visto che con l’ultima sconfitta, Alcaraz è riuscito a scalzarlo al primo posto.

Intanto, arriva lo scossone che riguarda l’attuale numero due al mondo. Una notizia che sicuramente non gli fa piacere, ma che deve stimolarlo a fare bene per il futuro.

Sinner, scossone inaspettato: ecco cos’è successo

Dopo la sconfitta agli US Open sono ripartiti i mugugni sul reale valore di Jannik Sinner e tantissimi detrattori hanno iniziato a dare addosso al ragazzo che ha perso il primato nella classifica ATP e che non è riuscito a giocare il suo miglior tennis.

Al fianco di Sinner si è schierato il giornalista Sky Sport, Paolo Bertolucci che ha ammonito i detrattori. Ecco le sue parole: “Ed eccoli, puntuali e precisi come al solito. Sono partiti i processi sommari nei confronti di Sinner. Posso dire? Sono meravigliosi. Non capiscono che nello sport si vince e si perde. Il numero uno che perde contro il numero due mondiale è una cosa normalissima”.

Sinner, adesso guardare avanti ai prossimi impegni

La stagione tennistica di Sinner non è ancora finita. Il numero due al mondo non ha intenzione di rimanere con le mani in mano. Adesso è il momento di ritrovare le energie fisiche e nervose per poi ripensare ai prossimi impegni.

Fino al termine dell’anno ci sarà sicuramente da battagliare, ma il terreno perso si può ancora recuperare. Per un fuoriclasse che il nostro movimento sportivo dovrebbe tutelare.