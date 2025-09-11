SORPRESA DOVBYK: Gasperini ha fatto la sua scelta | Cambia tutto in casa Roma

In casa Roma arriva la sorpresa per quanto riguarda l’attaccante ucraino Dovbyk: Gasperini ha scelto

La Roma ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. I giallorossi, nelle prime due giornate, hanno ottenuto due vittorie per 1-0 dimostrando una buona tenuta difensiva e dimostrando già di saper produrre una gran mole di gioco. Gasperini può essere sicuramente soddisfatto per quanto visto fino ad ora.

Adesso ci sarà anche l’Europa League e la squadra dovrà dimostrare di saper reggere il doppio confronto. Sicuramente ci saranno delle difficoltà da affrontare perchè il nuovo progetto è appena cominciato ed è ovvio che non tutto può essere ancora a posto, ma le prime impressioni sono incoraggianti.

L’obiettivo della Roma, con il nuovo corso Gasperini, è quello di arrivare stabilmente in Champions League e cedere i giovani valorizzati, in modo da mettere a posto i conti e alzare l’asticella in un secondo livello.

Intanto, arriva la notizia che riguarda l’attaccante ucraino, Dovbyk. Su di lui, Giampiero Gasperini ha preso la sua decisione definitiva che potrebbe cambiare tutto quanto.

Dovbyk, Gasperini ha preso la sua decisione: cambia tutto

La stagione passata di Dovbyk ha fatto vedere cose buone in maniera alterna. Il giocatore sembrava dover partire nel mercato, con il Milan che lo avrebbe voluto per il reparto offensivo rossonero. Alla fine è rimasto nella capitale e si giocherà le sue carte.

Ma è arrivata anche la decisione di Gasperini. Il tecnico, nonostante per lui il titolare sia Ferguson, ha deciso di recuperare il centravanti che ha delle qualità inespresse e che potrebbe essere un elemento con il quale monetizzare e con cui poter acquistare altri elementi giovani.

Dovbyk, ecco perchè può essere recuperato

L’attaccante giallorosso sicuramente ha mostrato delle qualità in Serie A nella sua prima stagione e alcune lacune. Non è stata una stagione negativa, ma certamente discontinua.

Il cambio di tre allenatori non ha aiutato ad avere una certa stabilità. Quest’anno potrebbe esserci la consacrazione in modo tale che i giallorossi possano monetizzare con la sua partenza e con la sua valorizzazione. Insomma, a tutti conviene che il giocatore possa essere importante in questa importante stagione.