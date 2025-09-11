Niente match di Champions League, purtroppo è ufficiale | Che beffa per i tifosi

Il giocatore non giocherà le prossime partite di Champions League, soprattutto il grandissimo big match

Il campionato di Serie A è appena cominciato da due giornate e non sono mancate le prime sorprese. Nella prima giornata, infatti, il Milan è stato sconfitto in maniera clamorosa nel suo esordio a San Siro contro la neopromossa Cremonese. Le reti sono state segnate da parte di Baschirotto e Bonazzoli intramezzate da quella rossonera di Pavlovic.

La seconda giornata, invece, ha visto la sconfitta dell’Inter contro l’Udinese, con la squadra nerazzurra che ha mostrato tutti i suoi difetti della passata stagione. I gol sono stati segnati da Dumfries prima e da Davis che ha trasformato il calcio di rigore e dal bellissimo destro a giro del centrocampista bianconero, Atta.

In cima alla classifica, invece, troviamo il grande favorito Napoli a pari punti con Juventus, Roma e Cremonese. Dopo la pausa per la Nazionale, ci sarà la stagione vera e propria con l’inizio delle competizioni europee.

Intanto, il grande fuoriclasse, potrebbe saltare qualche partita di Champions League. Il giocatore si è infortunato con la propria Nazionale e potrebbe saltare anche il big match europeo.

Champions League, il giocatore salterà le prossime partite e il big match

Le partite per le Nazionali hanno portato da un nuovo infortunio. Infatti, l’attaccante della Francia, Ousmane Dembelè, ha avuto un problema fisico durante la partita dei bleus contro l’Ucraina che lo ha costretto ad uscire dal campo al minuto 81.

Questo K.O. avrà delle conseguenze anche per il Paris Saint-Germain. Infatti, il club francese dovrà rinunciare al proprio giocatore per la Champions League e potrebbe essere assente per il big match europeo che i parigini giocheranno contro il Barcellona.

Dembelè, stagione da incorniciare

La scorsa stagione è stata quella di Ousmane Dembelè. L’attaccante francese, infatti, è riuscito a fare il salto di qualità definitivo e ad essere decisivo in tutta la stagione.

Insieme al compagno di squadra Vitinha, è stato importantissimo per la vittoria della Champions League e rimangono loro due i grandi favoriti per la vittoria del Pallone d’Oro. Vedremo se riuscirà a replicare anche in questa stagione.