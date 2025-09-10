BUFERA DUCATI, Bagnaia non ci sta ed esplode | “Non accetto questa situazione”

Pecco Bagnaia, pilota Ducati, non ci sta e sbotta: “Non accetto questa situazione”. Bufera per la scuderia

Il Mondiale di MotoGP sembra oramai una cosa decisa per quanto riguarda la vittoria per il titolo finale. Al primo posto in classifica, ben distanziato dai rivali, infatti, troviamo Marc Marquez. Il pilota spagnolo ha dominato dall’inizio alla fine questa stagione di MotoGP e sembra avviarsi incontrastato alla vittoria del Mondiale.

Al secondo posto troviamo il fratello dello spagnolo, Alex, con le prime due posizioni ben divise in famiglia. Infine, sul gradino più basso del podio abbiamo quello che è l’attuale campione del mondo, ovvero Pecco Bagnaia su Ducati che, ovviamente, non può essere contento per come sono andate le cose fino ad ora.

Il distacco dalla vetta è troppo ampio e per l’italiano non c’è mai stata una vera competizione. Adesso, per lui, bisogna concludere al meglio la stagione per poi concentrarsi già sui miglioramenti da fare per la moto della prossima.

Intanto, lo stesso Bagnaia, ha sbottato per una situazione che non voleva si verificasse. Una situazione che adesso la scuderia dovrà gestire nel migliore dei modi.

Bagnaia non ci sta: “Non accetterò mai questa situazione”

Nell’ultimo Gran Premio, Pecco Bagnaia non è riuscito a sfornare una grande prestazione. Il pilota della Ducati, in qualifica, è arrivato addirittura al ventunesimo posto, mancando clamorosamente la Q2. Ci sono ancora margini per agguantare il secondo posto, ma sicuramente la situazione resta complicata.

E di questo ha parlato lo stesso pilota non usando mezzi termini: “Le mie aspettative positive si sono rivelate sbagliate. A un certo punto speravo che qualcosa non fosse andato al posto giusto al mattino. Poi, mi sono reso conto che la situazione si era ripetuta ancora. Non accetterò mai questa situazione finchè non sarà finita”.

Bagnaia, c’è il bicchiere mezzo pieno

Al netto del risultato non ottimale e del quattordicesimo posto raggiunto in gara, Bagnaia sta anche lavorando, insieme al team, alla moto per la prossima stagione.

Stando alle prime impressioni, i risultati sembrano essere positivi e si sta lavorando anche sul legame tra pilota e moto in modo da arrivare nelle migliori condizioni possibili l’anno prossimo.