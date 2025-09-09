Ti mettiamo fuori rosa, non ci servi più a niente | Decisione a SORPRESA in Serie A: delusione ENORME

Il giocatore è stato messo fuori rosa incredibilmente e a sorpresa dal club di Serie A: grandissima delusione per lui

La Serie A è iniziata da appena due giornate e non sono mancate già le prime sorprese. Alla prima giornata, infatti, il Milan ha rovinato il suo esordio a San Siro con la clamorosa sconfitta ottenuta contro la neopromossa Cremonese che ha vinto per 2-1 con le reti di Baschirotto e Bonazzoli, intramezzate da quella di Pavlovic.

Nella seconda giornata i cugini nerazzurri dell’Inter sono stati sorpresi, sempre in casa e sempre per 2-1, dall’Udinese. La squadra di Christian Chivu era passata in vantaggio grazie al gol di Denzel Dumfries. Poi, i bianconeri, hanno ribaltato la situazione grazie al gol su calcio di rigore di Davis e grazie al destro a giro di Atta.

In cima alla classifica, invece, troviamo il grande favorito Napoli insieme a Juventus, Roma e Cremonese. Dopo la pausa inizierà la stagione vera e propria anche con l’inizio delle competizioni europee.

Intanto, arriva la notizia per certi versi incredibile. Infatti, il giocatore è stato messo fuori rosa dalla sua squadra. Una grande delusione per il ragazzo che dovrà andare via a gennaio.

Serie A, il giocatore messo fuori rosa: decisione clamorosa

In Serie A è arrivato l’annuncio definitivo delle liste che definiscono le rose delle squadre almeno fino al mese di gennaio, quando riaprirà il calciomercato. E la grande novità riguarda una società che ha deciso di tenere fuori lista un giocatore importante nelle ultime stagioni.

Infatti, la Cremonese, ha deciso di non inserire un grande protagonista della promozione in Serie A come De Luca che è stato anche decisivo nell’ultima giornata con il gol decisivo contro il Sassuolo che ha portato i grigiorossi in cima alla classifica. Una decisione sorprendente e che spinge il ragazzo ad andare via.

Cremonese, i motivi della decisione

I motivi che hanno spinto la Cremonese a prendere questa decisione che ha del clamoroso, riguardano certamente il mercato. Il ragazzo non rientrava nei piani del club e per questo era stato messo sul mercato.

Anche nelle ultime ore prima della chiusura della finestra estiva, qualche club si era interessato al giocatore, ma non è accaduto nulla di fatto. Dunque, in questo caso, bisognerà attendere fino al mese di gennaio.