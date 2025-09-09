Home » “Scudetto all’Inter”: c’è la sentenza in DIRETTA | Pressione alle stelle per Chivu

“Scudetto all’Inter”: c’è la sentenza in DIRETTA | Pressione alle stelle per Chivu

9 Settembre 2025 Gianfranco Rotondo
Christian Chivu Foto LaPresse, Internews1908.it

Christian Chivu Foto LaPresse, Internews1908.it

Il giornalista ha detto la sua sulla lotta per lo scudetto, dando la squadra nerazzurra come favorita

Il campionato di Serie A è iniziato da appena due giornate, ma non sono già mancate alcune sorprese. Nel primo turno, infatti, il Milan è stato sconfitta in casa a San Siro, all’esordio, per mano della neopromossa Cremonese grazie alle reti segnate da Baschirotto e Bonazzoli, intramezzata da quella del difensore rossonero, Pavlovic.

Nel secondo turno, invece, c’è stato il clamoroso tonfo casalingo dell’Inter, sempre per 2-1, stavolta per mano dell’Udinese. La squadra nerazzurra era passata in vantaggio grazie al gol segnato da Denzel Dumfries, ribaltato però dal calcio di rigore trasformato da Davis e dal destro a giro di Atta.

In cima alla classifica, invece, troviamo il grande favorito Napoli oltre a Juventus, Roma e Cremonese tutte a pari punti. Dopo la pausa per le nazionali, arrivano la stagione vera e proprio con l’inizio delle competizioni europee.

Intanto, arriva la sentenza all’interno della trasmissione tv. Per il giornalista sportivo, infatti, è l’Inter la grande favorita per la vittoria del campionato nonostante il primo K.O.

Inter, il giornalista ti da come favorita scudetto

L’Inter di Christian Chivu è partita male in campionato con la sconfitta già al secondo turno e alla ripresa, oltre alle competizioni europee, arriverà la Juventus che l’anno scorso ha fatto sempre tremare in nerazzurri.

Ma per Massimo Marianella, i nerazzurri, sono i favoriti per lo scudetto. Ecco le sue parole: “A centrocampo l’Inter poteva intervenire in maniera più decisa. Calhanoglu resta una delle mie certezze per la stagione, non sarà una partita persa in casa a variare l’immagine dei nerazzurri. Sono i favoriti insieme al Napoli”.

Giuseppe Marotta Foto LaPresse, Internews1908.it
Giuseppe Marotta Foto LaPresse, Internews1908.it

Inter, la stagione rischia di compromettersi

La stagione dell’Inter non è partita benissimo e la squadra ha dimostrato di non essere ancora guarita dal brutto finale della passata stagione in cui non ha portato a casa nessun trofeo. Il mercato non è stato soddisfacente visto il mancato arrivo di un difensore giovane, di un centrocampista di struttura e quantità e di un attaccante che salti l’uomo.

Oltre a questo, il morale e il clima attorno al mondo nerazzurro non sembra dei migliori e la stagione rischia di essere compromessa anche se è appena iniziata.