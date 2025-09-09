“Scudetto all’Inter”: c’è la sentenza in DIRETTA | Pressione alle stelle per Chivu

Il giornalista ha detto la sua sulla lotta per lo scudetto, dando la squadra nerazzurra come favorita

Il campionato di Serie A è iniziato da appena due giornate, ma non sono già mancate alcune sorprese. Nel primo turno, infatti, il Milan è stato sconfitta in casa a San Siro, all’esordio, per mano della neopromossa Cremonese grazie alle reti segnate da Baschirotto e Bonazzoli, intramezzata da quella del difensore rossonero, Pavlovic.

Nel secondo turno, invece, c’è stato il clamoroso tonfo casalingo dell’Inter, sempre per 2-1, stavolta per mano dell’Udinese. La squadra nerazzurra era passata in vantaggio grazie al gol segnato da Denzel Dumfries, ribaltato però dal calcio di rigore trasformato da Davis e dal destro a giro di Atta.

In cima alla classifica, invece, troviamo il grande favorito Napoli oltre a Juventus, Roma e Cremonese tutte a pari punti. Dopo la pausa per le nazionali, arrivano la stagione vera e proprio con l’inizio delle competizioni europee.

Intanto, arriva la sentenza all’interno della trasmissione tv. Per il giornalista sportivo, infatti, è l’Inter la grande favorita per la vittoria del campionato nonostante il primo K.O.

Inter, il giornalista ti da come favorita scudetto

L’Inter di Christian Chivu è partita male in campionato con la sconfitta già al secondo turno e alla ripresa, oltre alle competizioni europee, arriverà la Juventus che l’anno scorso ha fatto sempre tremare in nerazzurri.

Ma per Massimo Marianella, i nerazzurri, sono i favoriti per lo scudetto. Ecco le sue parole: “A centrocampo l’Inter poteva intervenire in maniera più decisa. Calhanoglu resta una delle mie certezze per la stagione, non sarà una partita persa in casa a variare l’immagine dei nerazzurri. Sono i favoriti insieme al Napoli”.

Inter, la stagione rischia di compromettersi

La stagione dell’Inter non è partita benissimo e la squadra ha dimostrato di non essere ancora guarita dal brutto finale della passata stagione in cui non ha portato a casa nessun trofeo. Il mercato non è stato soddisfacente visto il mancato arrivo di un difensore giovane, di un centrocampista di struttura e quantità e di un attaccante che salti l’uomo.

Oltre a questo, il morale e il clima attorno al mondo nerazzurro non sembra dei migliori e la stagione rischia di essere compromessa anche se è appena iniziata.