Milan, c’è il magico ritorno | Ora le cose si fanno sul serio: CON LUI SI VINCE TUTTO

Arriva l’incredibile ritorno in casa rossonera per tornare ad essere grandi come è stato in passato

Il Milan, dopo la scorsa e deludente stagione in cui è rimasto fuori dalle competizioni europee. ha deciso di ripartire con un nuovo corso. La società rossonera, infatti, ha deciso di affidare la gestione sportiva della squadra alle mani esperte di Igli Tare e di Massimiliano Allegri. Entrambi, tra le altre cose, hanno compiti difficili da svolgere.

Infatti, il direttore sportivo albanese, ha il compito di ricostruire, passo passo, una squadra che possa essere nuovamente competitiva per grandi traguardi. Il tecnico livornese, invece, dovrà in primis ricostruire un gruppo che nella passata stagione non lo è stato, ma anche riuscire a creare una squadra che possa essere organizzata in campo.

Dal mercato sono arrivati alcuni rinforzi, ma Allegri non è rimasto totalmente soddisfatto da quanto fatto dalla società, soprattutto in alcuni reparti del campo.

Intanto, per quanto riguarda la società rossonera, c’è un clamoroso ritorno che potrebbe rafforzare il club nella sua organizzazione. Un arrivo per ritornare nuovamente grandi.

Milan, c’è il clamoroso ritorno: si punta a ritornare ad essere grandi

Il Milan ha iniziato la stagione non in maniera positiva con la sconfitta clamorosa in casa contro la Cremonese, parzialmente vendicata con la vittoria alla seconda giornata contro il Lecce. Ma la notizia dell’ultima ora è quella di un clamoroso ritorno nel club rossonero.

Infatti, in viale Aldo Rossi, ritorna Adriano Galliani. L’ex amministratore delegato rossonero, dopo la lunghissima e storica parentesi sotto la presidenza Berlusconi, aveva deciso di andare al Monza, ma adesso sarà ancora al Milan con un nuovo ruolo. Infatti, sarà il consulente di Red Bird e aiuterà il club con la sua esperienza ed il suo carisma.

Milan, il mercato non ha soddisfatto Allegri

Il Milan è stato sicuramente molto attivo sul mercato, ma le richieste avanzate da Massimiliano Allegri non sono state soddisfatte. Infatti, il tecnico livornese, aveva chiesto un difensore centrale affidabile, un centrocampista di corsa ed un centravanti.

E’ arrivato solamente il secondo con l’acquisto di Rabiot, mentre non gli altri due. Vedremo se a gennaio si potrà intervenire in questo senso.