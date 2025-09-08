Favoloso Mourinho, davvero nessuno come lui | Impossibile non elogiarlo

Josè Mourinho ha stabilito un record molto particolare nella sua carriera dopo la sua avventura al Fenerbahce

Josè Mourinho è sicuramente uno dei migliori allenatori della storia del calcio. La carriera dell’allenatore portoghese, infatti, è stata costellata da tantissimi successi ed è riuscito a trionfare quasi in ogni squadra che ha allenato. Un allenatore amato dai propri tifosi e detestato (sportivamente parlando) da quelli delle squadre avversarie.

Nella sua carriera è riuscito ad allenare grandissimi club come il Porto, il Chelsea, l’Inter, il Real Madrid, il Manchester United, la Roma ed il Fenerbahce. Tutte squadre che hanno una caratura mondiale, ma con due di essere è riuscito a fare le sue imprese migliori, ovvero con l’Inter ed il Porto con cui ha vinto due Champions League non da favorito.

In questa fase della sua carriera da allenatore si trova in un momento di calo visto che non sta riuscendo ad ottenere più i risultati di un tempo, ma sicuramente la sua storia non si cancella.

Intanto, dopo l’esonero per mano del Fenerbahce, lo Special One ha stabilito un record davvero molto particolare che, sotto certi aspetti, è anche molto positivo.

Mourinho, record molto particolare per la sua carriera

Con il mancato raggiungimento della fase a gironi della Champions League, il Fenerbahce ha deciso di esonerare Josè Mourinho e di dare una buonuscita al tecnico portoghese per liberarsi dal suo contratto.

E proprio a proposito delle buonuscite, lo Special One è riuscito a stabilire un record molto particolare anche in un momento negativo come questo. Infatti, il portoghese, solo da esse, è riuscito ad incassare la bellezza di 110 milioni di euro. Una cifra niente male per lui anche in un momento certamente non positivo.

Mourinho, e adesso? Ecco da quale club potrebbe ripartire

Josè Mourinho, però, potrebbe ripartire molto presto da una panchina. In lizza ci sono alcune squadre di Premier League pronte a puntare su di lui in una fase in cui alcuni allenatori lamentano alcune scelte di mercato.

Poi, occhio anche alla possibilità Inter dove Christian Chivu, tra Mondiale per Club, test amichevoli e prime uscite di campionato, non ha convinto e iniziano ad esserci già alcuni voci di futuro nebuloso.