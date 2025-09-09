Boom Balotelli, altro che non lo vuole più nessuno | Chiamato d’urgenza dal DS: vieni da noi, giochi sempre titolare

Mario Balotelli potrebbe ritornare nuovamente in campo: il ds lo vorrebbe nella propria squadra

Mario Balotelli è stato sicuramente uno dei più grandi talenti inespressi del nostro calcio ed uno dei giocatori più discussi. Grandi giocate affiancate da atteggiamenti indolenti in campo e comportamenti sbagliati fuori. Insomma, il tipico esempio di misto tra genio e sregolatezza che ha fatto disperare tantissimi tifosi.

Si perchè sarebbe potuto essere davvero un grande del nostro calcio che avrebbe potuto vincere molto di più a livello di squadra e anche qualche premio a livello individuale. Alla fine non è andata affatto in questo modo e la sua carriera ha preso un’altra piega. L’ultima sua esperienza è stata con la maglia del Genoa.

Ma l’arrivo sulla panchina del Grifone di Patrick Vieira, visti i precedenti tra i due, non gli ha fatto vedere quasi del tutto il campo relegandolo ai margini della squadra.

Intanto, potrebbe arrivare una nuova esperienza in Serie A per l’ex centravanti della Nazionale italiana. Il ds vorrebbe portarlo per infiammare la piazza.

Balotelli, altra possibilità in Serie A? Il ds lo chiama

Mario Balotelli, dopo la deludente esperienza con la maglia del Genoa, potrebbe ritornare nuovamente a giocare in Serie A. L’ex attaccante di Inter e Milan, infatti, è cercato da un club e già avrebbe avuto qualche contatto con la dirigenza.

Infatti, il Parma, starebbe di prelevare l’attaccante a parametro zero per questa stagione. Il giocatore avrebbe già avuto qualche contatto con Cherubini e le parti starebbero valutando la possibilità di ritornare nuovamente in campo nel campionato italiano. Dunque, ci sarà a breve una nuova avventura per SuperMario?

Balotelli, tanta sregolatezza e pochi lampi di genio

Mario Balotelli avrebbe potuto davvero essere un giocatore importante per i propri club e per la Nazionale italiana. Così non è stato. In campo è stato spesso indolente, ciondolando piuttosto che impegnandosi e aiutando la squadra.

Fuori ci sono stati sempre scontri e comportamenti non adatti al contesto. Tanti hanno parlato di cosa sarebbe potuto essere senza tutto questo lato. Nei fatti, Balotelli è questo e questi comportamenti non fanno per niente un grande giocatore.