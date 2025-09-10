Lascio l’Inter, me ne vado sicuro | Non c’è futuro qui per me: voglio andare via

Il giocatore nerazzurro vuole andare via e provare una nuova esperienza: considera finita la sua avventura

La stagione dell’Inter non è iniziata nel migliore dei modi. La squadra nerazzurra, nella sua prima partita di campionato, ha battuto in maniera netta il Torino per 5-0, ma è subito inciampata nella seconda giornata contro l’Udinese mostrando nuovamente gli stessi gravi difetti mostrati nella passata stagione.

Oltre a questo, la società si trova in una fase di transizione. Infatti, dopo la conquista del ventesimo scudetto, tantissimi elementi della squadra hanno concluso il loro ciclo in maglia nerazzurra e questo sarà il loro ultimo anno. Dopo la sconfitta clamorosa in finale di Champions League ed il campionato perso, i nerazzurri stanno iniziando a ricostruire.

A Milano è arrivato già qualche elemento giovane da far crescere insieme ai veterani in modo tale da alleggerire l’impatto con il mondo nerazzurro nella prossima stagione, ma la vera rivoluzione verrà fatta la prossima estate.

Intanto, un giocatore nerazzurro, ha deciso di lasciare Appiano Gentile la prossima estate. Il ragazzo considera finita la sua avventura all’Inter e vuole una nuova esperienza professionale.

Inter, il giocatore vuole andare via: addio la prossima estate?

L’Inter è in una fase di grande cambiamento. La società nerazzurra, passo passo, dirà addio ad alcuni dei giocatori che hanno conquistato la seconda stella per ringiovanire l’organico ed inserire motivazioni nuove che sono mancate e stanno mancando anche quest’anno.

Tra i giocatori che potrebbero lasciare Appiano Gentile c’è Denzel Dumfries che ha una clausola risolutoria da 25 milioni ed ha espresso un desiderio per il suo futuro. Ecco le sue parole: “La Premier League è una competizione fantastica, ma ora gioco in Serie A. Mi trovo a mio agio all’Inter, ma penso che potrei far bene anche in Premier League”.

Dumfries, due interessi quest’estate

Denzel Dumfries, con la clausola di cui abbiamo detto sopra, era stato sondato da qualche big europea anche durante questa estate. Il Manchester City ha deciso di non affondare il colpo perchè coperto in quel ruolo.

Ma anche di più il Barcellona che avrebbe voluto chiudere l’affare, ma i problemi economici del club non hanno consentito di pagare la cifra in un’unica soluzione.