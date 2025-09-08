Frattesi alla Roma, abbiamo già il primo colpo per il mercato di gennaio | CESSIONE ANNUNCIATA

Tornano ancora in auge le voci di un possibile passaggio di Davide Frattesi in maglia giallorossa

Davide Frattesi, tre stagioni fa, è stato annunciato come nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista ex Sassuolo è passato in nerazzurro sotto i migliori auspici e con tutta l’intenzione di dimostrare il proprio valore. Nella squadra nerazzurra di Simone Inzaghi, più che un titolare, vista la presenza di giocatori più forti, è stato sempre il dodicesimo uomo nella sua prima stagione.

Con i suoi gol decisivi e i suoi inserimenti è stato importantissimo per quanto riguarda la vittoria del ventesimo scudetto e della conseguente seconda stella. Ma, nei fatti, il secondo anno, non è andato come previsto. Il giocatore è stato centellinato nel suo impiego e anche il rapporto con l’oramai ex tecnico nerazzurro si è completamente deteriorato, tanto da ipotizzare una sua partenza lo scorso gennaio.

Ora, sulla panchina interista, è arrivato un giovane allenatore come Christian Chivu che ha deciso di puntare su di lui ed ha respinto tutte le voci di mercato. A tal proposito, però, queste non si sono arrestate.

Infatti, si parla ancora di un suo possibile approdo nella squadra che lo ha cresciuto da ragazzo, ovvero la Roma. Un affare che si potrebbe sbloccare nel mercato di gennaio.

Frattesi alla Roma? Ecco la clamorosa ipotesi

Lo scorso mercato di gennaio è stato quello che ha riguardato la trattativa di Davide Frattesi alla Roma. La società giallorossa non è riuscita a presentare un’offerta convincente ai nerazzurri e l’affare non è andato in porto.

Ma per l’ex centrocampista di Lazio, Udinese e Juventus, Giuliano Giannichedda, ha parlato a TMW Radio della possibilità, per il giocatore, di ritornare in giallorosso. Infatti, per lui, se Chivu non dovesse passare al 4-2-3-1, Frattesi troverebbe poco spazio che, invece, avrebbe alla Roma. Per l’ex centrocampista, potrebbe presentarsi l’ipotesi di uno scambio con Lorenzo Pellegrini fuori dai piani della società capitolina.

Frattesi, adesso recuperare la forma per convincere Chivu

Chrstian Chivu, fin dal suo arrivo sulla panchina nerazzurra, ha ammesso di voler trattenere Davide Frattesi a Milano parlando con il ragazzo di come vuole utilizzarlo nella prossima stagione.

Ora spetta al centrocampista dover convincere un allenatore che si è speso per lui. Intanto, si inizia a parlare anche della possibilità rinnovo per il classe 1999.