L’Inter sarà presente su FC26? Ecco tutti i dettagli in merito | Sorpresa per i videogiocatori

Arriva la novità per tutti i videogiocatori di FC 26 in merito alla squadra nerazzurra

La stagione dell’Inter è iniziata così come era terminata. Nella passata stagione c’era stato il clamoroso tonfo per 5-0 in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain e al Mondiale per Club l’eliminazione per mano della Fluminense. Ora, dopo la vittoria d’esordio contro il Torino, è arrivato il primo stop contro l’Udinese.

La squadra ha mostrato i vecchi e verrebbe da dire soliti difetti di caratteristiche. Infatti, è mancato un giocatore di fantasia capace di saltare l’uomo e creare scompiglio nelle difese avversarie ben schierate. I nerazzurri hanno spesso circumnavigato l’area bianconera, ma hanno tirato poco in porta e di rado si sono avvicinati all’area.

Un difetto che il mercato avrebbe dovuto risolvere e che invece, per mano della dirigenza, non ha fatto e, dunque, la squadra si ritrova quasi identica a quella che ha perso tutto nella passata stagione.

Intanto, arrivano delle grandi novità per quanto riguarda la partecipazione dell’Inter a FC26. Una vera e propria sorpresa per quanto riguarda tutti i videogiocatori.

Inter, ci sarà su FC26? Ecco i tanti dettagli

L’Inter sarà presente anche in questa stagione su FC26. La squadra nerazzurra vedrà tutti i suoi giocatori comparire all’interno del videogioco calcistico. Ma c’è un fattore che stupisce i tanti appassionati.

Infatti, tanti valori potrebbero cambiare. Se Lautaro Martinez potrebbe crescere, ecco che la stagione negativa passata e la presenza di tanti giocatori avanti con l’età potrebbe fare diminuire alcuni valori. E’ il caso di Dimarco, Mkhitaryan, Sommer, Acerbi, de Vrij, etc. Insomma, non resta che aspettare e scoprire tutto.

Inter, la dirigenza ha deciso di non risolvere i problemi

I due problemi fondamentali dell’Inter dopo la scorsa stagione erano quelli di trovare un giocatore bravo a saltare l’uomo e trovarne un altro giovane in difesa. Nei fatti, non è stato fatto nulla di tutto questo. La rivoluzione tanto annunciata non c’è stata minimamente.

Sono arrivati giocatori giovani, ma che non intaccano l’ossatura portante della squadra nerazzurra. Infatti, la base è rimasta quella della passata stagione. Per la squadra nerazzurra potrebbe preannunciarsi una stagione complicata.