Dal calcio al padel, arriva la decisione CLAMOROSA | Cambia sport da un giorno all’altro

L’ex calciatore ha preso una decisione clamorosa per la sua carriera: passa dal calcio al padel

Il campionato di Serie A è iniziato da appena due giornate, ma non sono mancate le prime sorprese in termini di risultati. La prima è stata la sconfitta del Milan, all’esordio a San Siro, per mano della neopromossa Cremonese con i gol di Baschirotto e Bonazzoli e di Pavlovic per la squadra rossonera di Max Allegri.

La seconda ha riguardato l’Inter che è stata sconfitta sempre a San Siro e sempre per 2-1 dall’Udinese. I nerazzurri erano riusciti a passare in vantaggio grazie al gol di Dumfries. Poi, i bianconeri, hanno ribaltato la situazione con il gol di Davis su calcio di rigore e al grande destro a giro del centrocampista dei friulani, Atta.

In cima alla classifica, invece, troviamo il grande favorito Napoli insieme alla Juventus, alla Roma e alla Cremonese. Dopo la pausa per le nazionali, inizierà la stagione vera e proprio con l’inizio delle coppe europee.

Intanto, arriva la decisione clamorosa di un grande ex del calcio mondiale che ha deciso di cambiare sport e di diventare un grande professionista del padel.

Svolta clamorosa per la carriera: l’ex fuoriclasse diventa pro di padel

Una decisione che ha del clamorosa, ma mica tanto vedendo la tenuta fisica dell’ex fuoriclasse del calcio mondiale. Infatti, l’ex ala del Bayern Monaco, Arjen Robben, ha deciso, dopo l’addio al calcio, di diventare un professionista di padel.

L’olandese, di conseguenza, è rientrato nel ranking mondiale e ha partecipato al FIP Bronze di Westerbork. Una decisione che ha stupito tantissimi appassionati, ma chi conosce Robben sa che fisicamente può ancora dare molto al mondo dello sport.

Robben, leggenda del Bayern e del calcio europeo

Arjen Robben è stato sicuramente un grande protagonista del calcio mondiale. Inizialmente incompreso da tanti, anche nelle squadre in cui ha giocato, visto che è stato ceduto sia dal Chelsea che dal Real Madrid, mai convinto del tutto sul suo conto.

L’arrivo al Bayern Monaco ha sancito la svolta alla sua carriera visto che era stato categorizzato come eterno secondo e che invece è riuscito a vincere tutti i trofei a sua disposizione, andando vicino a vincere anche il Pallone d’Oro.