Lookman è rimasto all’Atalanta: ora che ne sarà del suo futuro? Lo scenario

Lookman alla fine è rimasto all’Atalanta, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere per i prossimi mesi

La sessione estiva di calciomercato si è conclusa, in attesa dell’apertura di quello di gennaio, e tanti affari si sono conclusi. La Serie A è stato il secondo campionato per investimenti secondo solamente alla Premier League. Tanti acquisti fatti dalle società, ma anche tante occasioni di mercato che sono state mancate.

Tra queste, uno dei tormentoni, è stato quello dell’esterno dell’Atalanta, Ademola Lookman che era stato ricercato dall’Inter. Il giocatore, forte di una promessa fatta da parte della società bergamasca, aveva fatto presente a Marotta e Ausilio della possibilità di poter partire e della sua volontà di sbarcare ad Appiano Gentile.

Ad un certo punto il giocatore non si è presentato agli allenamenti, cancellando addirittura tutte le testimonianze fotografiche in maglia atalantina sui propri social network.

Alla fine, il nigeriano, è rimasto alla Dea anche per la prossima stagione, ma il suo futuro è completamente tutto da scrivere ed è ancora molto incerto.

Atalanta, il futuro di Lookman è ancora tutto da scrivere

Lookman alla fine è rimasto all’Atalanta e il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Il primo scenario vedrebbe le parti ricongiungersi almeno fino al mercato di gennaio, sperano poi in una partenza.

Poi ci sono altre due opzioni molto difficili. La prima riguarda una partenza per un campionato come la Turchia in cui la finestra di mercato è ancora aperta fino all’11. La seconda è continuare con il braccio di ferro, ma questo porterebbe ad una totale svalutazione che non converrebbe a nessuna delle due parti in causa.

Lookman, un’occasione persa. Ma anche per la Dea e l’Inter

La vicenda Lookman è stata un’occasione persa per tutte le parti in causa. Per l’Atalanta perchè avrebbe potuto gestire meglio il tutto e cedere a tanti soldi un suo asset che andrà a scadenza nel 2027. Per il giocatore che rischia di rimanere fuori per troppo tempo.

Infine anche per l’Inter che avrebbe voluto un giocatore con le caratteristiche dell’esterno nigeriano e con la sua capacità di saltare l’uomo, ma alla fine non lo ha nemmeno avuto dal mercato.