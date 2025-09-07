Juve, arriva addirittura la risoluzione del contratto | Finisce la mia avventura qui: addio UFFICIALE

La Juventus ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto: l’addio è diventato ufficiale adesso

La Juventus ha deciso di ripartire, in questa nuova stagione, da un nuovo corso. La società bianconera, infatti, ha deciso di fortificare la posizione di Igor Tudor rinnovandogli il contratto fino al 2027. Non solo, ma la dirigenza è riuscita a fare, secondo le sue possibilità, anche un grande mercato in entrata.

Nella passata stagione, la società aveva deciso di puntare su Thiago Motta. Ma le cose non sono andate come sperato. Infatti, l’ex tecnico del Bologna, non è riuscito ad inculcare la sua idea di calcio ai giocatori e non ha mai legato appieno con l’ambiente juventino ed il suo dna. Alla fine è arrivato l’esonero proprio in favore del tecnico croato che ha portato la squadra in Champions League.

Adesso è iniziata la stagione e la società si augura che la squadra possa fare un altro passo in avanti per quanto riguarda le possibilità di ritornare a lottare per la vittoria dello scudetto.

Intanto, arriva la notizia ufficiale della risoluzione del contratto. La società lo ha annunciato ufficialmente. La sua avventura in bianconero finisce qui.

Juventus, ufficiale la risoluzione contrattuale

La Juventus ha annunciato ufficialmente, attraverso i propri canali social, l’addio definitivo alla sua portiere Roberta Aprile. La classe 2000 lascia la squadra bianconera risolvendo il suo rapporto contrattuale.

La calciatrice, adesso, ha deciso di provare un’avventura completamente diversa, andando a giocare con la maglia del Galatasaray in Turchia, nella squadra in cui troverà un’altra calciatrice italiana come Valentina Giacinti che è passata proprio alla squadra turca, in questa sessione di mercato, dalla Roma.

Juventus, la squadra crede allo scudetto

La Juventus, in questa stagione, sta partendo con altre sicurezze rispetto alla passata stagione. La squadra bianconera è partita subito forte ed ha intenzione di andare a vincere nel prossimo big match contro l’Inter che nella passata stagione ha dato tante gioie in campo.

L’intenzione è quella di provare a dare fastidio dopo tanti anni per la vittoria del campionato, dove il Napoli sembra una squadra irraggiungibile per tutti quest’anno dopo aver vinto solo l’anno scorso.