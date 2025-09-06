Calciomercato Serie A, trasferimento saltato per errore in una mail | Vicenda SURREALE

In Serie A è saltato un trasferimento per un errore clamoroso in una mail: incredibile quanto accaduto

Il calciomercato si è appena concluso e, come al solito, si è contraddistinto per i tanti affari portati a termine e per tanti altri che sono stati mancati. La Serie A si è posizionata in seconda posizione tra i campionati con più investimenti fatti, preceduta solo dall’oramai irraggiungibile Premier League che fa un campionato a parte.

Gli investimenti più clamorosi sono stati quelli fatti dal Liverpool per Wirtz, pagato 130 milioni di euro dal Bayer Leverkusen, e per Isak, pagato 150 milioni dal Newcastle. Anche il Real Madrid è riuscito a fare investimenti su elementi giovani come Carreras, Hujisen e Alexander-Arnold a parametro zero.

Insomma, ancora tantissimi soldi spesi, ma il distacco tra le squadre di Premier League e quelle degli altri campionati sembra aumentare in maniera sempre più importante.

Intanto, arriva la notizia di un trasferimento saltato in maniera clamorosa. Infatti, il passaggio del giocatore è saltato in maniera definitiva a causa di una mail non inviata nella maniera corretta.

Serie A, trasferimento saltato per una mail non corretta

Una vicenda incredibile che ha riguardato l’ultimo giorno di calciomercato in Serie A riguarda quella del difensore Sozonov, di proprietà del Torino e, nella passata stagione, in forza all’Empoli in prestito secco.

Il giocatore sarebbe dovuto passare al Getafe e tutta la documentazione era stata predisposta in maniera tale da accorciare i tempi visto il breve lasso rimasto. Il problema ha riguardato, invece, l’invio del transfert alla società spagnola e qui, infatti, c’è stato un errore nella mail che avrebbe dovuto concludere l’affare e che, in realtà, non lo ha fatto.

Serie A, ecco chi si è rinforzato di più dal mercato

Il mercato della Serie A, come detto, è stato fatto di tanti investimenti, soprattutto per quanto riguarda le big. Infatti, la squadra che maggiormente ha investito è stata sicuramente il Napoli che ha deciso di creare un solco con le squadre rivali per poter aprire un ciclo di vittorie.

Poi, occhio anche alla Juventus che non ha fatto tantissimi acquisti, ma li ha fatti di grande valore per provare a lottare per la vittoria finale. Delusione, l’Inter che, nonostante la grande disponibilità economica, non si è rinforzata e ha lasciato la rosa invariata in tutti quegli elementi in là con gli anni.