La Formula 1 in chiaro, c’è la decisione STORICA | C’è l’annuncio UFFICIALE

Arriva la decisione definitiva ed ufficiale che riguarda la Formula 1 e la possibilità di vederla in chiaro

Il Mondiale di Formula 1, dopo la ripresa dalla pausa di agosto, si è delineato ancora di più. La corsa al titolo finale, infatti, è oramai una questione a tre piloti e due scuderie. In prima posizione troviamo il pilota australiano della McLaren, Oscar Piastri seguito a stretto giro dal compagno di scuderia Lando Norris che, nell’ultimo Gran Premio, ha avuto un guasto alla vettura.

Sul gradino più basso del podio troviamo l’attuale campione del mondo, Max Verstappen che, con il secondo posto nel Gran Premio d’Olanda ha rosicchiato qualche punto sulla seconda posizione. Le due Ferrari sono la vera e propria delusione della stagione visto che non stanno riuscendo ad essere competitive.

Sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton sono parecchio frustrati da questa situazione e lo hanno mostrato sia a livello pubblico che privato all’interno del paddock.

Intanto, arriva la novità ufficiale che riguarda la possibilità di vedere la Formula 1 in chiaro nei prossimi anni. Parole che non lasciano minimamente spazio a dubbi.

Formula 1 in chiaro? Arrivano le parole che definiscono tutto

Nei giorni passati si era parlato della possibilità di vedere il Mondiale di Formula 1 in chiaro dopo tanti anni. Come era avvenuto in passato, sarebbe stata la RAI a trasmettere le gare automobilistiche. Ma sarà realmente così? A tal proposito, la redazione di Virgilio Sport, ha sentito Sandro Iacoboni, caporedattore di RAI Sport.

Il giornalista ha ammesso di essere all’oscuro di tutto e di non aver mai parlato con Stefano Domenicali di questa possibilità. Lo stesso caporedattore ha ammesso che si tratta di una notizia completamente infondata e completamente priva di ogni fondamento.

Ferrari, tanti miglioramenti per provare ad essere competitivi

La Ferrari, intanto, come anticipato, è la vera delusione del Mondiale. Dopo l’arrivo di Lewis Hamilton con affianco Charles Leclerc, ci si attendeva che la scuderia italiana potesse fare in modo di riuscire a lottare per la vittoria per il titolo, ma così non sarà.

Ci vogliono ancora tantissimi miglioramenti sia a livello ingegneristico che a livello strategico. E i piloti iniziano già a mugugnare con qualche ombra sul loro futuro.