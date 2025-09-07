Arriva la sorpresa in MotoGP | Finalmente ha detto sì, grande soddisfazione anche per i tifosi

Arriva il rinnovo di contratto per quanto riguarda il pilota di MotoGP: grande soddisfazione per tutte le parti

Il Mondiale di MotoGP sembra oramai aver preso una piega definitiva. Infatti, per quanto riguarda la vittoria finale, sembra tutto oramai definito. In cima alla classifica troviamo lo spagnolo Marc Marquez che sta dominando la competizione con 418 punti in classifica e molto vicino a laurearsi campione del mondo.

Al secondo posto, invece, troviamo il fratello Alex a quota 276 punti. Il primo italiano si trova sul gradino più basso del podio con Pecco Bagnaia su Ducati e attuale campione del mondo, a quota 218. Insomma, il tutto lascia pensare che Marquez sr sarà il vincitore finale, ma vedremo cosa succederà da qui alla fine.

Sembra improbabile che ci possano essere dei colpi di scena, per come è partita e per come sta proseguendo la stagione. Ma magari, per le altre posizioni potrebbero esserci sorprese.

Intanto, in Moto GP, arriva la notizia che riguarda il rinnovo di contratto di un pilota. Una grande soddisfazione sia per lui, che per la scuderia che per i tifosi.

Moto GP, arriva il tanto atteso rinnovo di contratto: tutte felici le parti in causa

Arriva anche l’ufficialità. Franco Morbidelli ha rinnovato il suo contratto con la Ducati del Pertamina VR46 Racing Team. Una grande soddisfazione per tutte le parti in causa che hanno voluto tanto proseguire insieme.

Lo stesso pilota si è detto molto felice di continuare ancora in modo tale da poter rivivere gli stessi momenti avuti nella stagione passata. Insomma, un lieto fine che tanti tifosi si augurano possa regalare tantissime gioie.

Bagnaia, adesso si punta a migliorare per la prossima stagione

Pecco Bagnaia è rimasto molto deluso dalla stagione che si sta correndo. Il pilota italiano della Ducati e attuale campione del mondo, infatti, avrebbe voluto competere per la vittoria finale, ma il passo di Marquez non ha lasciato scampo a nessuno per cui si sta puntando a lavorare per la moto della prossima stagione.

I primi test stanno dando risposte molto confortanti per quanto riguarda i risultati e si spera che il feeling tra pilota e moto possa essere aumentato ancora.