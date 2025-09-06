Che tegola per la Nazionale: arriva l’infortunio che rovina i piani | Salta anche la prossima di Serie A

Il giocatore si è infortunato e salta i prossimi impegni con la sua nazionale oltre al prossimo turno di Serie A

Il campionato di Serie A è appena cominciato da due giornate, ma già ci sono state le prime sorprese. Infatti, al primo turno abbiamo avuto la sconfitta clamorosa del Milan contro la neopromossa Cremonese a San Siro per 2-1 grazie alle reti siglate da Baschirotto e Bonazzoli intramezzate dal gol rossonero di Pavlovic.

Nel secondo turno, invece, c’è stata la sconfitta dell’Inter in casa per mano dell’Udinese sempre per 2-1. La squadra nerazzurra era passata in vantaggio con la rete di Denzel Dumfries, ribaltati poi dai gol di Davis su calcio di rigore e di Atta con un gran destro a giro. Gli uomini di Christian Chivu hanno di mostrato di non essere guariti dallo scorso deludente finale di stagione.

In cima alla classifica troviamo il favoritissimo Napoli accompagnato a pari punti dalla Juventus, dalla Roma e dalla Cremonese. Dopo la pausa per le nazionali, inizierà la stagione vera e proprio con l’inizio delle competizioni europee.

Intanto, un grande protagonista del nostro campionato si è infortunato e non potrà far parte degli impegni della propria nazionale. Non solo, il ragazzo salterà anche la prossima giornata di Serie A.

Serie A, arriva l’infortunio del giocatore: tegola per club e nazionale

Arriva la tegola per club e nazionale. Infatti, il difensore montenegrino Marusic salterà gli impegni con la propria nazionale a causa di un infortunio accorso nell’ultimo turno di campionato contro il Verona. Lo stesso Sarri, dopo la partita, aveva parlato di problema agli adduttori.

Ma qui viene un altro problema, perchè il ragazzo sarà costretto a dover saltare anche il prossimo turno di campionato della squadra biancoceleste.

Lazio, inizio di stagione così cosi dopo un’estate turbolenta

La stagione della Lazio è iniziata con un sapore agrodolce. La prima giornata di campionato è arrivata la pesante sconfitta contro il Como, rimediata dalla vittoria ottenuta contro il Verona. Ma nei fatti, l’estate biancoceleste è stata molto movimentata per certi versi.

Infatti, la società, sul mercato, è stata bloccata in entrata per non aver rispettato l’indice di liquidità. Per questo Sarri dovrà necessariamente fare una grande stagione con la squadra dell’anno scorso.