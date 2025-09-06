ULTIM’ORA IN SERIE A: arriva la rescissione del contratto | Ha deciso di andare via

In Serie A il club ha preso una decisione importantissima: arriva la risoluzione del contratto con il giocatore

La Serie A è iniziata da appena due turni e non sono mancate già alcune sorprese. Nella prima giornata, sicuramente, la sconfitta del Milan in casa, a San Siro, per mano della neopromossa Cremonese grazie alle reti di Baschirotto e Bonazzoli intramezzate dalla rete del momentaneo pareggio del rossonero Pavlovic.

Nel secondo turno, invece, è stata la volta dell’Inter che è stata sconfitta da parte dell’Udinese a San Siro. I nerazzurri erano passati in vantaggio con la rete di Denzel Dumfries, mentre i friulani hanno ribaltato la situazione grazie al calcio di rigore siglato da Davis e grazie al grandissimo gol segnato da Atta.

In cima alla classifica, invece, troviamo il favoritissimo Napoli e, a pari punti, la Cremonese, la Roma e la Juventus. Dopo la pausa per le nazionali inizierà la stagione vera e propria con l’inizio delle competizioni europee.

Intanto, un club di Serie A ha preso una decisione molto importante. Infatti, il club ha risolto il contratto dopo pochissimi mesi con il proprio giocatore che non ha convinto.

Serie A, il giocatore risolve il contratto: decisione presa

In Serie A il mercato si è concluso da poco, ma una società ha deciso ugualmente di risolvere il contratto con un proprio giocatore. Si tratta del Como che ha deciso di concludere il proprio rapporto contrattuale con il centrocampista inglese, Dele Alli.

Il giocatore era arrivato solo nel mese di gennaio nella passata stagione, dopo aver fatto un periodo di prova per rimettersi in forma, ma non ha convinto appieno e, dunque, si è arrivati a questa decisione definitiva.

Como, una squadra costruita per l’Europa

Il Como, intanto, in estate è stata una delle assolute protagoniste per quanto riguarda il calciomercato. La società lariana, infatti, ha investito molto e lo ha fatto con un senso, andando a prelevare giocatori giovani, presi a relativamente poco, ma già di ottimo livello.

L’obiettivo è quello di portare la squadra in una delle coppe europee a disposizione per aumentare il livello e per far sognare ancora i tifosi.