Addio Inter, a gennaio lascia il club | Chivu non lo vede proprio: CESSIONE OBBLIGATORIA

L’Inter potrebbe cedere un giocatore a gennaio: non rientra nelle rotazioni di Christian Chivu

La stagione della squadra nerazzurra non è partita con il piede giusto. La squadra di Christian Chivu, infatti, dopo la prima convincente vittoria ottenuta contro il Torino, è stata sconfitta a sorpresa dall’Udinese per 2-1 a San Siro grazie alle reti di Davis su rigore ed Atta che hanno ribaltato quella iniziale di Denzel Dumfries.

La squadra nerazzurra ha dimostrato di non essere guarita affatto dalle ferite della scorsa stagione in cui ha perso tutto nell’ultimo mese, soprattutto la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain per 5-0. Insomma, subito una situazione non semplice da gestire per il tecnico romeno che non è stato aiutato nemmeno dal mercato.

Infatti, la società non ha portato avanti minimamente la rivoluzione che aveva preannunciato prima dell’inizio del mercato. Una situazione difficile che potrebbe compromettere la stagione.

Intanto, i nerazzurri, potrebbero decidere di cedere un giocatore a gennaio. Il ragazzo potrebbe non trovare spazio negli impegni stagionali della squadra.

Inter, il giocatore potrebbe lasciare i nerazzurri a gennaio

L’Inter potrebbe decidere di cedere un giocatore a gennaio. Si tratta di Davide Frattesi. Il centrocampista è rientrato adesso da un infortunio, ma per il prosieguo della stagione, vista la presenza di tantissimi centrocampisti, potrebbe salutare per fare spazio ad un altro rinforzo.

In estate si era fatto avanti il Newcastle, ma l’offerta di prestito era stata rifiutata dalla società di viale della Liberazione. Dopo l’incasso per Isak, gli inglesi potrebbero tornare alla carica. Ma bisognerà attendere ancora qualche mese per avere delle risposte in questo senso.

Inter, altri errori incredibili della dirigenza

La dirigenza nerazzurra, dopo aver fatto tantissimi errori nella scorsa stagione non rinforzando la rosa, ne fatti tantissimi anche in questa. Ad Appiano Gentile, infatti, sono arrivati elementi giovani, ma tra i titolari per cui si è chiuso un ciclo, non c’è stato nessun cambiamento.

Un errore madornale che potrebbe compromettere la stagione fin dall’inizio. Una squadra che ha bisogno di una grandissima rinfrescata per ritrovare quelle ambizioni e quegli stimoli completamente perduti dopo la vittoria del ventesimo scudetto.