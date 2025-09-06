Inter, Lautaro in campo contro la Juve? Le ultime sulle sue condizioni

Nel prossimo big match contro la Juventus, è in dubbio la presenza del capitano nerazzurro, Lautaro Martinez

La stagione della squadra nerazzurra non è iniziata nel migliore dei modi. Infatti, dopo il primo turno convincente vinto contro il Torino, la squadra di Christian Chivu è incappata nel primo stop stagionale contro l’Udinese. I nerazzurri erano passati in vantaggio con la rete di Dumfries, mentre poi i bianconeri hanno ribaltato la situazione con il rigore di Davis e Atta.

Una partita che ha mostrato le vecchie lacune di una squadra a cui manca terribilmente un difensore centrale giovane ed un attaccante che sia capace di essere creativo e saltare l’uomo. Dei difetti che, in tre anni, non sono stati minimamente limati da parte della dirigenza che commette sempre gli stessi errori sul mercato.

E adesso ci sarà già un crocevia molto importante per la stagione con il rischio di perdere altri punti importantissimi dalla vetta per provare a lottare per lo scudetto.

Intanto, a proposito del derby d’Italia, un grande protagonista come Lautaro Martinez potrebbe non essere presente quantomeno dall’inizio della gara. Sarebbe una perdita importantissima.

Inter, Lautaro ci sarà contro la Juventus? Ecco le ultime

Lautaro Martinez è in dubbio per la partita contro la Juventus. Il capitano nerazzurro, infatti, sarà impegnato nelle prossime partite con la maglia dell’argentina e qui arrivano le problematiche.

Infatti, il giocatore tornerebbe ad Appiano Gentile tra giovedì e venerdì, proprio il giorno prima della sfida e quindi avrebbe davvero poco tempo per recuperare. Insomma, un problema di non poco conto, soprattutto perchè l’unico risultato a disposizione dei nerazzurri sono i tre punti. Insomma, i tifosi nerazzurri incrociano le dita.

Inter, sempre gli stessi errori da parte della dirigenza sul mercato

L’Inter, in questo momento, non si trova in un buono stato di salute. La conclusione della passata stagione ha lasciato l’ambiente in completa depressione e con meno entusiasmo rispetto alle stagioni passate. Oltre a questo, il gruppo di giocatori, nella sua maggior parte, ha finito il ciclo già dopo la vittoria del ventesimo scudetto.

La dirigenza avrebbe dovuto fare una rivoluzione, ma così non è stato e adesso la stagione potrebbe già essere compromessa dall’inizio. Servirà resettare completamente tutto al più presto o le ambizioni di vittoria andranno perdute.