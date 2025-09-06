GAFFE CLAMOROSA in Formula 1 | Non se l’aspettava proprio nessuno: VICENDA SURREALE

Incredibile gaffe successa in Formula 1: una vicenda completamente inaspettata da tutti

Il Mondiale di Formula 1 è ripartito sulla falsa riga dell’andamento della stagione. Man mano che passano le gare la situazione si delinea sempre di più e la vittoria finale sembra essere una questione a tre piloti e due scuderie. Al primo posto in classifica troviamo Oscar Piastri su McLaren, sempre più leader. Poi, il compagni di squadra Lando Norris uscito per un problema tecnico nell’ultimo GP.

Sul gradino più basso del podio, invece, troviamo l’attuale campione del mondo Max Verstappen. Le due Ferrari sono la vera e propria delusione della stagione visto che non stanno riuscendo ad essere competitive con le scuderie rivali. Nel Gran Premio d’Olanda, le due Rosse sono uscite entrambe non concludendo la gara.

Entrambi i piloti hanno manifestato più volte il loro malcontento per tutta la situazione che sicuramente non li rende per niente contenti viste le loro ambizioni.

Intanto, arriva la notizia di una gaffe clamorosa avvenuta proprio nell’ultima gara. Una vicenda surreale che non si attendeva proprio nessuno tra addetti ai lavori e tifosi.

Formula 1, gaffe clamorosa: notizia inattesa da tutti

Nell’ultimo Gran Premio di Formula 1 tenutosi in Olanda, la grande sorpresa è stata il franco-algerino Isack Hadjar. Il pilota è riuscito a raggiungere il primo podio della sua giovane carriera con un inaspettato terzo posto.

Ma qui arriva la gaffe clamorosa. Infatti, a causa di un’esultanza eccessiva per l’importante traguardo raggiunto, il pilota ha rotto in due pezzi il trofeo che gli era stato consegnato per il podio raggiunto. Una vicenda che ha fatto sorridere in molti.

Ferrari, servono modifiche sostanziali e celeri

La Ferrari, come detto, è la vera delusione di questa stagione. Le due macchine rosse, infatti, non stanno riuscendo a raggiungere un livello alto sia per limiti ingegneristici dimostrati e sia per errori commessi dal punto di vista strategico.

Serviranno tantissime e celeri modifiche per provare a cambiare passo in vista della prossima stagione. Altrimenti, in primis i piloti, potrebbero anche decidere di guardare altrove per quanto riguarda il loro futuro per provare a competere per la vittoria.