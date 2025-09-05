Dramma Lazio, infortunio serissimo e operazione PROGRAMMATA | Torna in campo dopo Natale

Arrivano cattive notizie per quanto riguarda la Lazio: il giocatore K.O. tornerà dopo la sosta natalizia

La Lazio ha iniziato un nuovo corso dopo che, nella passata stagione, la squadra non è riuscita a qualificarsi per le coppe europee. La squadra biancoceleste è passata dalla gestione di Marco Baroni al clamoroso ritorno di Maurizio Sarri che aveva allenato i capitolini soltanto due stagioni prima.

L’obiettivo dichiarato è quello di ritornare nuovamente in Europa, magari da quella Champions League che lo stesso tecnico toscano, per ultimo, era riuscito a raggiungere con i biancocelesti. La stagione non è iniziata nel miglior modo, con la sconfitta alla prima giornata contro il Como che aveva lasciato tantissime perplessità per l’atteggiamento avuto.

Nel secondo turno, invece, le cose sono migliorate con la vittoria ottenuta contro il Verona. Insomma, una squadra che nonostante sia identica a quella dell’anno scorso, è ancora tutta da scoprire.

Intanto, arriva la cattiva notizia per la squadra biancoceleste e, nello specifico, per un suo giocatore. Infatti, il ragazzo ha subito un infortunio che lo costringerà a tornare dopo la pausa natalizia.

Lazio, il giocatore K.O.: lungo stop per lui

La Lazio, come si sa, a causa del mancato rispetto dell’indice di liquidità, non ha potuto fare mercato in entrata. La società biancoceleste avrebbe dovuto fare tante cessioni per mettere le cose al loro posto. Ma proprio nelle ultime ore di mercato una cessione sarebbe saltata.

Infatti, secondo quanto raccolto da LaLazioSiamoNoi, i biancocelesti non hanno potuto ultimare la cessione di Gigot a causa di un brutto infortunio che ha costretto la società a tenerlo addirittura fuori dalle liste visto che il ritorno si prospetta in là nel tempo.

Lazio, Lotito ha deciso di mantenere l’ossatura della squadra

La Lazio è stata alle prese con i problemi dovuti al mancato rispetto dell’indice di liquidità. I biancocelesti, infatti, non hanno potuto fare mercato in entrata, anche se tante big europee si erano interessati ai migliori della rosa come Gila, Rovella, Isaksen, Guendouzi, Zaccagni e Castellanos.

Il presidente Claudio Lotito ha deciso di chiudere la porta alle richieste e di mantenere l’ossatura forte della squadra. Una decisione che vedremo se pagherà.