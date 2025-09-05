UFFICIALE MILAN, rinviato il prossimo match | Purtroppo non si potrà scendere in campo

Milan, arriva l’annuncio ufficiale: la partita è stata rinviata. La squadra non potrà giocare il match

Il Milan ha iniziato la nuova stagione con un nuovo corso. Infatti, la società, dopo quanto accaduto nella passata stagione con la mancata qualificazione alle coppe europee, ha deciso di affidare la gestione tecnica della squadra a due figure esperte come Igli Tare e Massimiliano Allegri che avranno i loro compiti difficili.

Il direttore sportivo albanese, infatti, dovrà necessariamente continuare una squadra che possa essere competitiva, anche se gradualmente. Il tecnico livornese, invece, dovrà in primis ricostruire un gruppo che non è riuscito ad esserlo nella passata stagione, poi riuscire a rendere la squadra ben organizzata in campo.

Il mercato ha portato sicuramente dei rinforzi, ma non ha portato alla fine delle modifiche importanti in alcuni reparti come la difesa e l’attacco per cui lo stesso Allegri avrebbe voluto interventi significativi.

Intanto, arriva la comunicazione ufficiale. Il Milan, infatti, non scenderà in campo nella prossima giornata perchè il match è stato rinviato. La squadra dovrà organizzarsi in maniera diversa.

Milan, la notizia è ufficiale: la partita è stata rinviata

Il Milan Futuro ha iniziato bene la nuova stagione con la vittoria per 2-0 della squadra di Massimo Oddo contro la Trevigliese e per 1-o contro il Gozzano staccando il biglietto per i trentaduesimi.

La prossima settimana, la squadra rossonera, avrebbe dovuto affrontare l’AC Leon, ma il match è stato rinviato al 17 settembre. La motivazione è dovuta al fatto che il Milan perderà troppi giocatori per la pausa per le Nazionali e non è in condizioni per scendere in campo. Quindi, un cambio di programma importante.

Milan, andava fatto di più sul mercato

Il Milan ha concluso il suo mercato con l’arrivo del centrocampista francese, Adrien Rabiot, ma le cose non sono andate come si aspettava Massimiliano Allegri. Infatti, il tecnico rossonero, aveva chiesto anche un difensore ed un attaccante forte.

Ma nessuno dei due è arrivato. Akanji che era stato puntato ha deciso di vestire la maglia dell’Inter, mentre Vlahovic è rimasto alla Juventus e si è dimostrato subito decisivo in queste prime giornate di campionato.