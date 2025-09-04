Ti esoneriamo subito, stai sbagliando tutto | Bufera per il tecnico di Serie A: c’è poco da fare

Il tecnico della squadra di Serie A potrebbe essere esonerato già in questi giorni dopo due turni giocati

Il nostro campionato è cominciato da appena due turni, ma non sono mancate già le prime sorprese. Nella prima giornata di campionato, infatti, il Milan è stato clamorosamente sconfitta dalla neopromossa Cremonese per 1-2 a San Siro grazie alle reti di Baschirotto e Bonazzoli, intervallate da quella di Pavlovic.

Nella seconda giornata, invece, la grande sorpresa è stata data dall’Inter uscita anch’essa sconfitta a San Siro per 2-1, ma questa volta per mano dell’Udinese. La squadra nerazzurra ha dimostrato che non è ancora guarita dalla clamorosa sconfitta in finale di Champions League per mano del Paris Saint-Germain.

In cima alla classica, invece, a pari punti troviamo la grande favorita del campionato, il Napoli, con Roma, Juventus e Cremonese. Nelle prossime giornate si inizierà a fare sul serio.

Intanto, un allenatore potrebbe essere esonerato in questi giorni in cui ci sarà la pausa per le nazionali. La sua partenza horror non ha lasciato dubbi alla dirigenza.

Serie A, bufera per il tecnico: potrebbe esserci l’esonero

In Serie A potrebbe saltare la prima panchina. Si tratta di quella del Sassuolo e, nello specifico, di Fabio Grosso. Infatti, la squadra emiliana non è riuscita a fare nemmeno un punto in queste due prime partite contro Napoli e Cremonese.

Un percorso inaspettato per una squadra che punta ad ottenere una salvezza tranquilla e che ha dei giocatori capaci a raggiungerla. Potrebbero essere ore decisive per l’ex terzino campione del mondo. I neroverdi non vogliono assolutamente fare degli altri passi falsi e queste saranno ore di grandi riflessione.

Fabio Grosso, ora bisogna fare il grande salto in panchina

Fabio Grosso è stato un giocatore storico per il nostro calcio. Un ragazzo che, dopo la gavetta, ha calcato grandissimi palcoscenici. In panchina, il tecnico, è ancora nella fase della sua gavetta.

In Serie B si è attestato come uno dei migliori allenatori su piazza, mentre in Serie A non è riuscito a fare il salto di qualità. Fino ad ora non sono arrivati risultati soddisfacenti e anche questo inizio di stagione ha testimoniato che ci sono ancora dei passi da fare.