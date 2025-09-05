Tegola per la Nazionale, brutto infortunio e ritorno immediato nel club | Che beffa per il CT

Brutte notizie per la Nazionale che ha visto il suo big infortunarsi: il ragazzo ha fatto ritorno nel suo club

Il campionato di Serie A è appena iniziato e già ci sono state le prime sorprese in queste prime due giornate. La prima ha riguardato il Milan che è stato sconfitto nella partita d’esordio in casa, a San Siro, dalla neopromossa Cremonese grazie alle reti di Baschirotto e Bonazzoli intramezzati dalla rete rossonera di Pavlovic.

La seconda ha riguardato l’Inter che sempre in casa e sempre per 2-1 ha perso contro l’Udinese con i gol di Dumfries rimontati da quelli di Davis su rigore e di Atta. I nerazzurri hanno dimostrato di non aver ancora superato il trauma della passata stagione, dell’eliminazione dal Mondiale per Club e dell’addio di Simone Inzaghi.

In vetta alla classifica, in questo momento, ci sono il favoritissimo Napoli, con Juventus, Roma e Cremonese a pari punti. Dopo la pausa per le nazionali, si entrerà nel vivo visto l’inizio delle coppe europee.

Intanto, a proposito di impegni per le nazionali, il giocatore è stato vittima di un infortunio che lo costringerà a saltare le partite in programma. Il ragazzo è tornato al suo club di appartenenza.

Giocatore k.o., la Nazionale fa a meno del suo big

Arrivano cattive notizie per la nazionale spagnola. Infatti, le furie rosse, devono fare a meno del loro centrocampista titolare, Fabian Ruiz. Come riportato da Radio Marca, il giocatore è stato vittima di un fastidio muscolare che lo costringerà a saltare i prossimi impegni.

Una tegola che non ci voleva anche per il Paris Saint-Germain che ha già perso per infortunio Ousmane Dembelè costretto ad uscire anticipatamente nella partita di campionato contro il Tolosa.

Italia, riparte un nuovo ciclo con Gattuso

Intanto, la Nazionale italiana, si prepara ad un nuovo ciclo dopo quello brevissimo di Luciano Spalletti. Il nuovo ct, infatti, ha deciso di portare a Coverciano anche dei giocatori giovani e new entry come Leoni e Pio Esposito.

Ma ci saranno delle variazioni anche dal punto di vista tattico, dal momento che si tornerà alla difesa a quattro e poi si varierà con due o tre centrocampisti in base alle esigenze.