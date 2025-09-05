Calciomercato Inter, perchè è stato ceduto Pavard? Il motivo è ASSURDO

Ecco perchè l’Inter ha lasciato partire Benjamin Pavard l’ultimo giorno di calciomercato: motivo incredibile

La stagione dell’Inter non è partita come ci si attendeva. La squadra nerazzurra, infatti, aveva convinto tutti con la vittoria per 5-0 ottenuta contro il Torino, ma nella seconda giornata è arrivata la sorpresa ed il primo stop stagionale con la sconfitta casalinga contro l’Udinese. Dopo il gol di Dumfries, i friulani hanno rimontato grazie alle reti di Davis su rigore e di Atta.

Adesso ci sarà la sosta, ma tutti i tifosi nerazzurri sono molto preoccupati perchè l’impressione è che la squadra, che è sempre la stessa da tre stagioni, non abbia le giuste motivazioni per raggiungere gli obiettivi che ci si aspetta. Andava fatto un profondo repulisti dopo la vittoria del ventesimo scudetto, ma così non è stato.

La responsabilità è assolutamente della dirigenza che non è andata nemmeno a caccia dei calciatori con le caratteristiche che diceva di cercare non permettendo a Chivu di lavorare nella maniera giusta.

Intanto, all’interno del pezzo, si spiegano i motivi che hanno portato la società di viale della Liberazione a cedere il difensore francese, Benjamin Pavard, passato in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia.

Inter, ecco perchè è stato ceduto Benjamin Pavard

Benjamin Pavard ha lasciato l’Inter l’ultimo giorno di mercato per andare al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto. Un trasferimento che, man mano che passavano i giorni, si pensava potesse non avvenire, ma che invece si è concretizzato.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i motivi che hanno spinto l’Inter a lasciar partire il francese riguardano la sua volontà di ritornare in patria e per questo la scelta della squadra di Roberto De Zerbi. Oltre a questo, alcuni atteggiamenti fuori dal campo e una condizione fisica non sempre perfetta, non sono piaciuti alla dirigenza nerazzurra.

Inter, un calciomercato completamente deludente

Spesso ci si aspettano i botti di calciomercato per esaltare i tifosi, all’Inter sarebbe servito solamente sostituire i giocatori che hanno oramai chiuso un ciclo in nerazzurro da una stagione, ma che sono rimasti ugualmente.

Non solo, ma sarebbero serviti un difensore giovane da far maturare ed un trequartista capace di saltare l’uomo, cosa utile specie nelle partite bloccate come lo è stato l’ultimo turno. Insomma, la dirigenza è responsabile di una stagione che sembra già compromessa.