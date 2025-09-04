Mourinho in Serie A: ecco il clamoroso ritorno | Lo hanno chiamato d’urgenza

Josè Mourinho potrebbe ritornare molto presto in Serie A: la squadra potrebbe pensare a lui

La stagione di Serie A è appena cominciata e non sono mancate le prime sorprese anche se sono passate solo due giornate. Nel primo turno, infatti, il Milan è stato sconfitta clamorosamente dalla neopromossa Cremonese per 1-2 a San Siro grazie alle reti firmate da parte di Baschirotto e Bonazzoli intramezzate da quella rossonera di Pavlovic.

La seconda sorpresa è stata quella dell’Inter, anch’essa sconfitta a San Siro per 1-2, ma questa volta per mano dell’Udinese. La squadra nerazzurra non sembra per niente essere guarita dalla passata stagione in cui non ha vinto nulla, soprattutto dalla clamorosa sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League.

In cima alla classifica, invece, troviamo la favoritissima Napoli insieme a Roma, Juventus e Cremonese tutte e quattro a punteggio pieno. Dopo la sosta inizierà la stagione vera e proprio con l’inizio delle coppe europee.

Intanto, arriva la notizia che riguarda il tecnico portoghese, Josè Mourinho. Lo Special One è stato esonerato dal Fenerbahce per non aver raggiunto la Champions e potrebbe ritornare in Serie A.

Serie A, clamoroso ritorno di Mourinho? Ecco dove può andare

La Serie A potrebbe riaccogliere molto presto Josè Mourinho. Il tecnico portoghese è stato esonerato qualche giorno fa dal Fenerbahce per non essere riuscito a raggiungere la fase a gironi della Champions League. Una decisione che ha creato un certo clamorore.

Ma ora, lo Special One, potrebbe ritornare in Serie A. Infatti, l’Inter, non sta attraversando un buon momento e la scelta di Christian Chivu, ad oggi, non ha convinto. La presenza di un tecnico forte come il portoghese potrebbe rigenerare l’ambiente che, dalla passata stagione, sembra essere completamente stravolto.

Inter, grandissime responsabilità dei dirigenti sulla stagione

La stagione dell’Inter, anche se solo all’inizio, sembra star prendendo una piega che nell’ambiente nerazzurro nessuno vorrebbe. La squadra nerazzurra, infatti, è stata costruita male e la rivoluzione tanto annunciata non c’è stata affatto.

Servivano alcune caratteristiche a Christian Chivu che non è stato messo nelle condizioni di lavorare come avrebbe voluto. Il cambio di strategia sul mercato non ha portato svolte positive. I dirigenti hanno voluto puntare sulla voglia di riscatto dei ‘vecchi’ che, in realtà, sarebbero dovuti essere sostituiti. Anche il modo di operare dell’area sportiva, che ha nello scouting uno dei punti di debolezza, lascia parecchio perplessi.