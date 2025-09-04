Ecco Thiago Motta: aspetta l’ok dell’esonero per guidare il primo allenamento | Con lui in panchina si torna in Champions

Thiago Motta potrebbe ritornare molto presto in panchina: con lui la squadra punta alla Champions League

La stagione di Serie A è iniziata da appena due giornate, ma già ha riservato delle grandissime sorprese. La prima è stata quella del Milan sconfitto per 1-2 in casa, a San Siro, contro la neopromossa Cremonese grazie alle reti siglate da Baschirotto e Bonazzoli, intramezzate da quella di Pavlovic per la squadra rossonera.

La seconda riguarda l’Inter, anch’essa sconfitta per 1-2 contro l’Udinese. I nerazzurri erano passati in vantaggio grazie al gol di Dumfries, ma sono stati ribaltati dal rigore di Davis e da Atta, dimostrando di non essere guariti affatto dalla deludente passata stagione in cui la squadra, nell’ultimo mese, ha perso tutto ciò per cui era in corsa.

In cima alla classifica, invece, troviamo la grande favorita Napoli, insieme a Roma, Juventus e Cremonese. Dopo la pausa, inizierà la stagione vera e propria con l’inizio delle coppe europee.

Intanto, in Serie A, potrebbe ritornare molto presto Thiago Motta. L’ex tecnico di Bologna e Juventus potrebbe sostituire un tecnico che sembra essersi messo in bilico nelle ultime ore.

Serie A, Thiago Motta potrebbe tornare in panchina: ecco chi lo vuole

Thiago Motta potrebbe ritornare molto presto ad allenare in Serie A. L’ex tecnico di Bologna e Juventus, che era stato esonerato dalla società bianconera nella passata stagione, potrebbe ricominciare dopo la forte delusione e potrebbe allenare una big del nostro campionato.

Infatti, l’Atalanta, non è partita bene con due pareggi contro due squadre di bassa classifica e a Bergamo già in tanti stanno rumoreggiando. Ivan Juric è sotto osservazione, ma se le cose non dovessero andare bene, ecco che allora si potrebbe arrivare al suo esonero e all’arrivo dell’italo-brasiliano che era già stato contattato questa estate.

Atalanta-Inter, la stagione sembra già compromessa

Le stagioni di Atalanta ed Inter sembrano già compromesse. Le due società si erano rese protagoniste per la trattativa Lookman questa estate, ma nei fatti il tutto ha creato più scompiglio che altro ad entrambe. La Dea è rimasta senza il suo miglior giocatore.

L’Inter, invece, non è riuscita ad avere quel giocatore che sappia saltare l’uomo e lo si è visto nell’ultimo turno. Insomma, la stagione sembra fortemente compromessa per gli obiettivi di entrambe.